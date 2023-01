Parigi verso il divieto monopattini in strada: incidenti mortali in aumento

Parigi ha intenzione di vietare i monopattini elettrici a noleggio. Il divieto sarà sottoposto a un referendum popolare nei prossimi mesi, ma il progetto di legge ha già il supporto di tutti gli schieramenti politici. Per il sindaco di Parigi, l’escalation degli incidenti mortali in cui sono coinvolti utenti alla guida di monopattini è un motivo più che valido di inasprire ulteriormente le regole per i monopattini. Non sembra però così scontato che il giro di vite possa andare in porto.

PERCHÉ LA FRANCIA VUOLE IL DIVIETO DEI MONOPATTINI ELETTRICI A NOLEGGIO

L’impulso di imporre un divieto alla circolazione dei monopattini elettrici sulle strade deriva, secondo il sindaco di Parigi, da un’impennata degli incidenti stradali mortali nel 2021. Come scrive il DailyMail, Anne Hidalgo, ha dichiarato di voler fare “una domanda molto semplice nel referendum del 2 aprile: continuiamo o no con gli e-scooter a noleggio?”. Secondo i dati citati dal primo cittadino di Parigi, i monopattini elettrici sono stati coinvolti in migliaia di incidenti in Francia. Il numero di vittime è più che raddoppiato tra il 2019 (10) e il 2021 (24). Nel mirino delle autorità ci sarebbe la gestione del servizio di sharing e noleggio monopattini elettrici degli operatori autorizzati. Tant’è che Parigi avrebbe già ammonito gli operatori, rimettendo in discussione il rinnovo della licenza se non fanno qualcosa per limitare l’uso improprio dei monopattini a noleggio.

NOLEGGIO MONOPATTINI ELETTRICI A RISCHIO BAN IN FRANCIA

“Sono d’intralcio e sono pericolosi”, ha dichiarato David Belliard, vice responsabile dei trasporti urbani di Hidalgo, aggiungendo di essere favorevole al divieto per “ridare calma alle nostre strade e marciapiedi”. Va considerato un aspetto importante: il divieto è principalmente orientato a contrastare la guida spericolata dei monopattini, prevalentemente utilizzati anche per le consegne a domicilio. Le autorità avrebbero già proposto l’obbligo delle targhe monopattini. Idea da sempre osteggiata dagli operatori di noleggio non solo in Francia.

GUIDARE UN MONOPATTINO ELETTRICO IN FRANCIA

Per chi dovesse trovarsi in viaggio, è utile ricordare che sono già in vigore regole per l’utilizzo dei monopattini elettrici in Francia, a noleggio o di proprietà. In sintesi:

– età minima per guidare un monopattino in Francia è 12 anni;

– limite di velocità monopattini in Francia è fissato a 25 km/h;

– circolazione monopattini solo su piste ciclabili o strade urbane con limite non superiore a 50 km/h;

– la circolazione dei monopattini sui marciapiedi concessa solo in caso di deroghe comunali;

– casco non obbligatorio per guidare monopattini in Francia, ma vivamente consigliato.