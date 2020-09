Obbligo gomme invernali: tutte le scadenze 2020 – 2021

Si avvicina l’obbligo del cambio gomme invernali: ecco quando mettere e togliere gli pneumatici invernali con tutte le scadenze 2020 - 2021

Le ordinanze pneumatici invernali che fanno scattare l’obbligo del cambio gomme 2020 daranno tra non molto il via al valzer delle auto nelle officine. Per tutti gli automobilisti che non opteranno per gli pneumatici All Season ecco quando inizia e quando finisce l’obbligo gomme invernali 2020 – 2021.

CAMBIARE O NO LE GOMME INVERNALI: LE SOLUZIONI

L’obbligo del cambio gomme invernali è un appuntamento che gli automobilisti tendono sempre più a evitare, montando pneumatici per tutte le stagioni. Per molti altri, invece, guidare sulla neve o asfalto ghiacciato con frequenza sarebbe rischioso senza le gomme specifiche per l’inverno. Quindi, non è affatto solo questione di comodità, ma di sicurezza di guida nelle situazioni tipicamente invernali. La soluzione facile per risparmiare è cambiare le gomme da soli, a patto però di avere dei cerchi di scorta (anche semplici di acciaio) e spazio per conservare gli pneumatici nel modo corretto. A ogni modo, se ti stai chiedendo ancora “meglio le gomme invernali o 4 stagioni?” il video qui sotto ti chiarirà ogni dubbio.

CAMBIO GOMME INVERNALI 2020 – 2021: DA QUANDO SCATTA L’OBBLIGO

In attesa di sapere esattamente dove scatterà l’obbligo pneumatici con le ordinanze 2020 – 2021 (in genere pubblicate alla vigilia dell’obbligo pneumatici invernali o catene a bordo) vediamo esattamente quando montare gli pneumatici invernali. Bisogna sapere però che l’elenco delle ordinanze si conferma quasi interamente sulla base di quello dell’anno precedente, salvo variazioni sulla data di inizio e fine per alcune strade. Ma vi daremo informazioni più aggiornate non appena saranno note. Come stabilisce una direttiva del Ministero, salvo anticipare la partenza di qualche giorno in base alle condizioni meteo, le gomme invernali seguono questi criteri:

– sono obbligatorie dal 15 novembre 2020;

– si possono montare gomme invernali già dal 15 ottobre 2020 (circolare 1049 del 17/01/2014);

– sono valide le gomme con marcature M+S, M&S, MS, M-S, anche con indice di velocità inferiore fino a Q, rispetto a quanto riportato sul libretto nel riquadro 3.

CAMBIO GOMME INVERNALI 2020 – 2021: QUANDO TOGLIERE GLI PNEUMATICI

Sapere quando togliere le gomme invernali diventa cruciale per evitare una multa per pneumatici invernali non conformi. La scadenza delle ordinanze gomme invernali, impone il cambio gomme, da invernali a estive, solo in alcuni casi. Ecco come regolarsi, salvo specifiche ordinanze provinciali, regionali o del gestore della strada in oggetto:

– l’obbligo gomme invernali vige fino al 15 aprile 2021;

– è tollerato l’uso di gomme invernali, in particolare con codice di velocità inferiore a quello sul libretto (circolare 1049 del 17/01/2014) fino al 15 maggio 2021;

– è obbligatorio il cambio gomme da invernali ad estive (o a pneumatici con indice di velocità equivalente a quello riportato sul libretto) dopo il 15 maggio 2021.