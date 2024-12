Multe Ztl: il Codice della Strada 2025 limita le sanzioni, ecco come

Maggiore tolleranza per chi circola nelle Ztl fuori tempo massimo o senza autorizzazione e un freno alle multe se si commettono più infrazioni nella medesima zona a traffico limitato. Le norme modificate dal Codice della Strada in vigore dal 14 dicembre 2024 sono più indulgenti sulle violazioni commesse nelle Ztl, specie se commesse per probabile distrazione o per aver sforato di pochi minuti il tempo di permanenza consentito nella zona limitata. Scopriamo nel dettaglio le novità sulle multe Ztl.

MULTE ZTL: UNA SOLA SANZIONE NEL CASO DI PIÙ INFRAZIONI IN 24 ORE

La legge n. 177/2024 che ha parzialmente riformato il Codice della Strada, in vigore dal 14 dicembre 2024, prevede innanzitutto (art. 198 comma 2-bis CdS) che in caso di più violazioni delle medesime limitazioni imposte dall’ente proprietario della strada (p.es. un Comune che stabilisce una zona a traffico limitato nel centro città), accertate da remoto senza contestazione immediata nella stessa Ztl, area pedonale urbana o sul medesimo tratto di strada soggetto a una stessa limitazione o divieto, si applica un’unica sanzione per ciascun giorno di calendario.

In altre parole, se nell’arco delle 24 ore si commettono più infrazioni nella medesima Ztl, senza contestazione immediata (cioè rilevate esclusivamente da telecamere), viene comminata un’unica multa.

MULTA ZTL: TOLLERANZA DEL 10% PER CHI RESTA OLTRE IL TEMPO AUTORIZZATO

Un’altra novità riguarda le violazioni dell’accesso nelle Ztl, che beneficiano adesso di una franchigia collegata ai

tempi di permanenza (articolo 198 comma 2-ter CdS): viene infatti introdotta una finestra di esenzione da sanzioni (tolleranza) del 10% se l’utente si trattiene in Ztl oltre il tempo autorizzato. Ad esempio, pagando un ticket giornaliero (24 ore), la tolleranza consente di uscire dalla Ztl fino a 2 ore e 24 minuti dopo la sua scadenza. Se invece il ticket è valido 1 ora (60 minuti), la tolleranza è di 6 minuti. Oltre la soglia del 10% scattano le normali sanzioni, calcolate come abbiamo visto prima su periodi di 24 ore.

Il comma 2-ter dell’art. 198 CdS specifica inoltre che gli accertamenti a distanza per controllare la corretta fruizione delle Ztl possono effettuarsi solo in condizioni di regolare circolazione. Significa che se dovessero verificarsi rallentamenti per eventi eccezionali e straordinari (come incidenti, avarie e lavori) che determinino l’involontaria

permanenza in Ztl oltre il tempo consentito, non si applicheranno multe.

ZTL E NUOVO CODICE DELLA STRADA: ALTRE NOVITÀ

Riportiamo infine due novità del nuovo Codice della Strada sulle zone a traffico limitato che sono passate un po’ sotto silenzio ma che sono abbastanza importanti: