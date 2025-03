Multe e bollo non li paga nessuno: mancano 4,4 miliardi l’anno

È triste constatarlo, ma in Italia le multe stradali e il bollo auto non li paga quasi nessuno (estremizziamo, ovviamente, ma il senso è quello). Lo dicono i numeri della memoria depositata giovedì scorso in commissione Finanze al Senato dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione, riportati dal Sole 24 Ore. Nell’ambito delle tasse automobilistiche, infatti, l’evasione è altissima: ogni anno si accumulano 10,8 milioni di cartelle per multe e bolli non pagati, per un valore di 4,4 miliardi di euro.

LA PIAGA DEL MANCATO PAGAMENTO DELLE MULTE STRADALI E DEL BOLLO AUTO

Chiariamoci, a nessuno piace pagare le multe e tantomeno il bollo auto, una delle tasse più odiate dai contribuenti. Non a caso, periodicamente, il politico di turno promette di abolirlo salvo fare rapido dietrofront quando arriva al Governo, visto che il buco sarebbe impossibile da colmare. Un po’ come accade per le accise sui carburanti.

Il discorso sulla legittimità o meno delle tasse auto non giustifica comunque gli evasori, perché finché c’è una legge va rispettata. Del resto basterebbe seguire il Codice della Strada (non è così difficile) per evitare le multe ed eliminare il problema alla radice, mentre per quanto riguarda il bollo auto esistono varie possibilità per avere l’esenzione o per limitare l’impatto dell’importo pagando per esempio a rate. Diciamo che nella stragrande maggioranza dei casi chi non paga multe e bollo non lo fa perché non se lo può permettere, ma perché si crede più furbo degli altri (e in particolare dei ‘fessi’ che pagano regolarmente).

OGNI ANNO 10,8 MILIONI DI CARTELLE PER MULTE E BOLLI NON PAGATI

Ma torniamo ai numeri incredibili dell’evasione sulle tasse delle auto. Per quanto riguarda le sole multe stradali, ogni anno si generano mediamente oltre 4 milioni di iscrizioni a ruolo per 2,67 miliardi di euro. In riferimento al bollo auto, invece, la mole di mancati pagamenti sale alla cifra record di 6,8 milioni all’anno, per un valore che ogni 12 mesi si attesta in media a 1,75 miliardi. Per un totale, come già anticipato, di 10,8 milioni di cartelle tra multe e bolli non pagati, corrispondenti a un ammanco di 4,4 miliardi di euro.

REGIONI E COMUNI FANNO FATICA A RECUPERARE GLI AMMANCHI

La memoria portata al Senato dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione ha calcolato in particolare le medie annue registrate fra il 2019 e il 2024 dai carichi affidati dai diversi enti creditori. Il bollo auto, che ricordiamo è una tassa regionale (cioè gli introiti vanno alle singole regioni), riguarda 45,4 milioni di veicoli circolanti e ha generato nel 2024 un gettito spontaneo da 5,44 miliardi di euro secondo il SIOPE, il sistema telematico del ministero dell’Economia. Un altro miliardo all’anno viene recuperato in seguito ai controlli. A non presentarsi puntuali al pagamento sono il 15% dei contribuenti (6,8 milioni di cartelle su 45,4 milioni di veicoli), che però cumulano circa il 27% del gettito annuale.

Anche i Comuni, che nel censimento annuale realizzata dall’amministrazione finanziaria sono titolari di 3,09 milioni di cartelle per 1,08 miliardi di debiti cumulati ogni 12 mesi, fanno fatica a recuperare tutti i versamenti. Presso l’agenzia della riscossione si incaglia addirittura circa un terzo dei 3 miliardi di sanzioni all’anno affibbiate dalle Polizie municipali a chi parcheggia in divieto di sosta o supera i limiti di velocità nelle strade urbane. Con il risultato che le multe stradali assorbono da sole il 58,6% dei 5,27 milioni di cartelle e il 37,4% dei 2,89 miliardi di crediti affidati ogni anno all’agenzia. In difficoltà pure la Polizia stradale, che annualmente lascia sul campo 1,59 miliardi distribuiti in 920.000 cartelle esattoriali.