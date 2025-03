Accise diesel: aumento fino al 2030, quando parte davvero?

L’aumento dell’accisa sul diesel per autotrazione sarà presto realtà. Il Consiglio dei Ministri ha dato infatti il via libera definitivo al decreto legislativo di riordino delle accise sui carburanti, nel quadro della delega fiscale. Il testo sarà adesso oggetto di un decreto interministeriale che ne indicherà i dettagli. L’aumento sarà graduale e porterà all’allineamento con l’accisa sulla benzina (oggi più alta), da completare entro il 2030. Ma quando parte il rialzo dell’accisa sul gasolio? Molto probabilmente tra la metà di quest’anno e l’inizio del prossimo.

PERCHÉ AUMENTA L’ACCISE SUL GASOLIO

Nel dare il suo ok al provvedimento, il Governo ha dunque messo nero su bianco sul “tendenziale riavvicinamento in un congruo arco di tempo dell’aliquota dell’accisa applicate al gasolio e alla benzina in modo da tener conto dell’impatto ambientale ed economico di ciascun prodotto destinando le risorse al trasporto pubblico locale“. Non è un mistero, infatti, che l’Esecutivo fosse da tempo a caccia di risorse per finanziare il rinnovo del contratto per gli autoferrotranvieri, scaduto a fine 2023, che richiede circa 500 milioni. L’aumento dell’accisa sul gasolio servirà principalmente a coprire questa spesa, oltre a rispettare le Raccomandazioni specifiche della Commissione europea e del Piano per la transizione ecologica approvato nel marzo 2022 (nell’ambito del PNRR), che impegnano l’Italia ad adottare misure volte a ridurre i sussidi ambientalmente dannosi, tra cui rientrano anche le minori accise che gravano sul diesel rispetto a quelle sulla benzina.

AUMENTO ACCISE GASOLIO: IL MECCANISMO FINO AL 2030

Anche se i dettagli del provvedimento saranno contenuti nel già citato decreto interministeriale di prossima emanazione, si sa già che il livellamento tra le accise di diesel e benzina verrà raggiunto aumentando gradualmente la prima e diminuendo contestualmente la seconda. Questo meccanismo determinerà un’invarianza solo apparente, dal momento che il gasolio è venduto assai più della benzina (nel 2024 28,8 miliardi di litri rispetto ai 12,3 miliardi di litri di benzina). Di conseguenza, 1 o 1,5 centesimi in più pagati per ogni litro di diesel accompagnato da 1 o 1,5 centesimi in meno versato su ogni litro di benzina produrranno circa 165 milioni di euro all’anno in più di gettito per lo Stato, portando, al netto delle evoluzioni dei consumi, 1,1 miliardi aggiuntivi di gettito complessivo nel 2030, quando si completerà l’allineamento. Cifre più che sufficienti per finanziare l’intervento sui contratti del trasporto pubblico locale e molto altro.

QUANDO PARTE DAVVERO L’AUMENTO DELL’ACCISA SUL DIESEL

Allo stato attuale, l’accisa sulla benzina è di 0,7284 €/l, mentre quella sul diesel è di 0,6174 €/l. La variazione compresa tra 1 e 1,5 centesimi all’anno dovrebbe portarle entrambe a 0,673 €/l nel 2030 e a quel punto il prezzo del gasolio alla pompa supererebbe quello della benzina perché il prezzo del diesel al netto dell’accisa e dell’Iva è generalmente più alto. Ad esempio, l’ultima rilevazione del ministero dell’Ambiente datata 10 marzo 2025 riporta un costo netto del diesel di 0,7791 €/l contro 0,7485 €/l della benzina.

Insomma, anno dopo anno il diesel diventerà sempre meno conveniente della benzina e di altre tipologie di carburanti. Tuttavia dall’aumento dell’accisa sul diesel sarà escluso il gasolio impiegato in agricoltura e i biocarburanti, che manterranno l’aliquota ridotta.

Ma quando partirà l’aumento? Inizialmente il graduale rialzo dell’accisa del gasolio sarebbe dovuto iniziare a luglio 2025, ma la Commissione finanze di Palazzo Madama ha proposto di posticipare i termini di applicazione a gennaio 2026. Spetterà tuttavia al decreto interministeriale ratificare ufficialmente questa data.