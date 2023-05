Guidare un’auto a 16 anni: ETSC contro la revisione patente UE

La possibilità di guidare un’auto depotenziata a 16 anni potrebbe diventare concreta con la recente proposta di revisione delle norme che la Commissione UE ha inviato a Parlamento e Consiglio europeo. Per l’ETSC, il Consiglio europeo per la sicurezza dei trasporti, sarebbe un errore permettere a un adolescente la guida di auto, che anche se limitate nella velocità possono superare abbondantemente le 2 tonnellate. Adesso vi spieghiamo perché.

GUIDARE A 16 ANNI O ANCHE PRIMA: CI HA PROVATO LA FINLANDIA

Secondo le norme in vigore sulla patente nell’Unione europea per poter guidare un’auto bisogna avere almeno 17 anni e conseguire la patente B1, come spieghiamo in questo articolo. L’interesse di alcuni Paesi verso una maggiore indipendenza dei giovani che vivono nelle zone rurali, si è materializzata con proposte di abbassare l’età minima per guidare un’auto. L’ETSC ricorda il progetto della Finlandia di voler consentire a ragazzi di 15 anni di guidare auto fino a 1500 kg purché fossero dotate di un limitatore di velocità a 60 km/h. Un’idea bocciata perché contravveniva alle norme in vigore nell’UE, ma che secondo il Consiglio europeo per la sicurezza rischia di minare seriamente la sicurezza stradale se sostenuta nuovamente da più Paesi interessati.

QUALI RISCHI SE L’UE AUTORIZZA LA GUIDA DI UN’AUTO A 16 ANNI

“È particolarmente ironico che questa folle idea arrivi come parte di un cosiddetto ‘pacchetto sulla sicurezza stradale’ della legislazione dell’UE. Mentre alcuni genitori facoltosi potrebbero essere entusiasti all’idea di acquistare un SUV con limiti di velocità per il loro bambino da guidare a scuola, se lo fanno, metteranno a rischio altri bambini a piedi, in bicicletta o in motorino. C’è davvero bisogno di dire che mettere i bambini al volante di un SUV è un’idea assolutamente terribile?”, ha dichiarato Antonio Avenoso, direttore esecutivo di ETSC.

ETSC: IMPEGNARSI DI PIU’ A RENDERE LE STRADE PIU’ SICURE

L’ETSC spiega che la proposta di revisione delle norme sulla patente nell’UE (e l’eventuale approvazione di Parlamento e Consiglio) consentirebbero alla Finlandia e a qualsiasi altro Stato membro di permettere la guida di un’auto con un limite di velocità ribassato e un’età minima leggermente più alta di quella precedentemente ipotizzata. Le nuove norme proposte infatti consentirebbero, come sostiene l’ETSC, un limite di peso ancora più elevato di 2500 kg, permettendo di guidare a 16 anni un SUV, come la Mercedes Classe G a scuola, a condizione che la velocità sia limitata a 45 km/h. “Questa proposta dovrebbe essere immediatamente consegnata alla pattumiera della storia, e bisognerebbe invece impegnarsi per rendere le nostre strade più sicure affinché i bambini possano camminare e andare in bicicletta in sicurezza”, ha affermato Avenoso.