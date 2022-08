Guidare in Danimarca: limiti, norme e consigli per evitare multe

Scopri tutte le norme, i consigli e i limiti del codice della strada danese per guidare in Danimarca in tutta sicurezza e senza prendere multe

Proseguono con le guide di SicurAUTO.it per gli automobilisti diretti verso i Paesi europei e parliamo di come guidare in Danimarca. Le attrattive turistiche del Paese sono numerose, dovendo quindi compiere un viaggio in auto in Danimarca o noleggiare una vettura una volta giunti a destinazione, è di fondamentale importanza conoscere e rispettare le principali norme del Codice della Strada in Danimarca. Ecco limiti, norme e consigli per evitare multe in Danimarca.

Aggiornamento del 1 agosto 2022: le nuove regole sul Green Pass per i viaggi in Danimarca

GUIDARE IN DANIMARCA: I LIMITI DI VELOCITÀ

In Danimarca il limite di velocità nei centri urbani è di 50 km/h salvo diversa indicazione della segnaletica stradale, ad esempio nei pressi di scuole e ospedali. Altrove invece:

– sulle strade extraurbane il limite è di 80 km/h;

– sulle autostrade la velocità massima consentita è di 130 km/h.

LIMITI ALCOL AL VOLANTE E GUIDA IN DANIMARCA

A differenza di molti Stati della UE in Danimarca vige un unico tasso alcolemico tollerato ed è pari a 0.5 g/litro. Questo limite vale sia per i guidatori esperti, che per i driver professionali e i neopatentati.

GUIDARE IN DANIMARCA SOTTO L’EFFETTO DI DROGHE E PSICOFARMACI

In Danimarca non è tollerato né il possesso né il consumo di droghe, leggere o pesanti che siano, men che meno se si è alla guida di un veicolo. Anche quella che è stata la zona franca delle droghe leggere, la comunità autonoma di Christiania, è attentamente sorvegliata.

PAGAMENTO MULTE IN DANIMARCA

Come in tanti altri Paesi europei il pagamento delle multe avviene contestualmente alla contestazione dell’infrazione. Qualora il multato non volesse adempiere al pagamento immediato della multa in Danimarca si rischia di finire di fronte al giudice e di veder sequestrato il veicolo fino al pagamento di quanto dovuto.

OBBLIGO CINTURE DI SICUREZZA E SEGGIOLINI IN DANIMARCA

L’uso della cintura di sicurezza è obbligatorio in Danimarca per tutti gli occupanti di una vettura. I minori di 18 anni e 135 centimetri di altezza devono essere assicurati ad appositi seggiolini o rialzi omologati e adeguati al peso. Per i guidatori che devono effettuare frequenti fermate, ad esempio ogni 500 metri per consegne di merci, è tollerato il mancato utilizzo delle cinture.

IL TRASPORTO DI ANIMALI IN DANIMARCA

Il trasporto di animali domestici in Danimarca provenienti da Paesi esteri deve avvenire disponendo di un certificato di buona salute e del certificato di vaccinazione antirabbica. La bestiola deve essere stata vaccinata almeno 30 giorni prima e non oltre 12 mesi prima dell’ingresso in Danimarca. Gli animali devono essere identificabili tramite microchip o tatuaggio leggibile.

ULTERIORI MISURE DI SICUREZZA SULLA GUIDA IN DANIMARCA

La dotazione di sicurezza obbligatoria in Danimarca a bordo prevede la presenza del solo triangolo di segnalazione. Rientrano nella dotazione consigliata:

– il gilet riflettente;

– l’estintore portatile;

– una cassetta per il primo soccorso.

L’uso del cellulare alla guida è consentito in Danimarca solo con un dispositivo viva voce. Per quanto riguarda l’uso di pneumatici adatti alla guida invernale non esiste una prescrizione obbligatoria, ma dal 1° novembre al 15 aprile è possibile montare gomme chiodate. In caso di condizioni meteo avverse è possibile che venga imposto l’uso delle catene da neve. Dal 29 marzo 2022, la Danimarca ha abolito ogni restrizione residua all’ingresso nel Paese, per ragioni legate al Covid. Puoi trovare le info aggiornate sulla circolazione in Danimarca sul sito Viaggiare Sicuri.