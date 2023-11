Gilet riflettente ad alta visibilità: quando è obbligatorio indossarlo?

Sono numerose le situazioni in cui il gilet riflettente ad alta visibilità si rivela uno strumento prezioso. Pensiamo ad esempio a un’auto va in panne su una strada scarsamente illuminata. L’adozione di misure per garantire la propria visibilità è fondamentale per la sicurezza. Questo principio va al di là del semplice rispetto delle norme e delle sanzioni previste. Si tratta di prevenzione di incidenti stradali con potenziali conseguenze tragiche. In buona sostanza, chiunque si trovi a intervenire in situazioni di emergenza come il cambio di una gomma, la riparazione di un guasto o l’assistenza a chi ne ha bisogno, deve contribuire attivamente alla propria visibilità indossando un gilet riflettente ad alta visibilità. In questo articolo vogliamo essere più precisi. Vogliamo cioè capire quando scatta l’obbligo di indossarlo in conformità alle normative vigenti

GILET RIFLETTENTE AD ALTA VISIBILITÀ, COME DEVE ESSERE

Il gilet riflettente ad alta visibilità è soggetto a specifiche normative al fine di ottenere l’omologazione necessaria. Questo indumento deve recare il marchio CE e soddisfare i requisiti relativi ai materiali stabiliti dalle normative fotometriche UNI EN 471. La corretta esposizione di entrambi i marchi è fondamentale per evitare confusioni tra il marchio CE, simbolo di conformità alle normative europee, e il marchio China Export, non adatto a dispositivi di questo tipo e privo di omologazione. Il gilet riflettente ad alta visibilità, da tenere in auto per situazioni di emergenza, è generalmente di colore giallo. Ma può essere anche rosso o arancione. Presenta bande grigie orizzontali progettate per garantire la massima visibilità in condizioni di scarsa illuminazione o durante la notte. Bisogna indossarlo sopra gli abiti già in uso. L’obbligo non riguarda solo gli automobilisti. Ma anche ciclisti e conducenti di monopattini elettrici quando attraversano gallerie e nelle fasce orarie che vanno da mezz’ora dopo il tramonto del sole a mezz’ora prima dell’alba, ovvero in qualsiasi situazione di ridotta visibilità.

QUANDO INDOSSARE IL GILET RIFLETTENTE AD ALTA VISIBILITÀ

L’utilizzo del gilet riflettente ad alta visibilità o delle bretelle riflettenti è obbligatorio in alcune ben precise situazioni stradali per garantire la sicurezza e la visibilità. Va indossato quando ci si trova fuori dai centri abitati, sia di notte sia in condizioni di visibilità ridotta. Anche con la presenza di nebbia intensa su strade statali e autostrade e pure di giorno. L’obbligo si estende quando si deve posizionare il triangolo di segnalazione dopo un guasto oppure quando si scende dall’auto ferma sulla corsia d’emergenza. E non coinvolge solo il conducente dell’auto ma anche i passeggeri. L’articolo di riferimento del Codice della strada è il 162. L’uso del gilet o delle bretelle catarifrangenti non esenta dall’obbligo, in caso di guasto o necessità, di posizionare il triangolo di segnalazione a una distanza adeguata per avvertire gli altri automobilisti della presenza dell’auto ferma sulla carreggiata. Tra l’altro, si legge nella disposizione del Codice della strada, “qualora il veicolo non sia dotato dell’apposito segnale mobile di pericolo, il conducente deve provvedere in altro modo a presegnalare efficacemente l’ostacolo”. Le disposizioni obbligatorie si estendono anche ai ciclisti e a coloro che viaggiano su monopattini elettrici quando attraversano gallerie o si trovano in condizioni di scarsa visibilità.

QUALI CONSEGUENZE PER CHI NON INDOSSA IL GILET RIFLETTENTE AD ALTA VISIBILITÀ

La mancata adozione del gilet riflettente ad alta visibilità o delle bretelle riflettenti comporta un maggior rischio di essere travolti da parte di un’auto per via della minore visibilità dell’automobilista. Ma esistono anche implicazioni di carattere legale. Pensiamo ad esempio alle sanzioni per il mancato rispetto delle norme in vigore. Più esattamente variano tra 42 e 173 euro. A cui aggiungere la decurtazione di due punti dalla patente del conducente dell’auto, se quest’ultimo si trova fermato nella carreggiata o nella corsia d’emergenza. Se l’infrazione del mancato utilizzo del gilet riflettente ad alta visibilità è commessa dai passeggeri dell’auto non è previsto il taglio dei punti dalla patente del conducente. Nel caso di trasgressione commessa da un ciclista o da chi viaggia su monopattino elettrico, la multa varia da 26 a 102 euro.