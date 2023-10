Incidenti stradali 2022: più vittime su monopattini e bici elettriche

Dopo il primo report pubblicato la scorsa estate, ACI e Istat hanno diffuso una nuova e più completa indagine sugli incidenti stradali 2022, che contiene statistiche provincia per provincia e altri dati molto interessanti sull’indice di mortalità e sulla mobilità dolce. A tale proposito preoccupano le cifre dei sinistri con monopattini e bici elettriche, che hanno fatto registrare un aumento delle vittime rispettivamente del +77,8% e del +53,8% sull’anno prima.

INCIDENTI STRADALI 2022: QUASI VICINI AI LIVELLI PRE-PANDEMIA

Nel 2022, sulle strade italiane, si sono registrati 165.889 incidenti con lesioni a persone (erano stati 151.875 nel 2021, +9,2%; e 172.183 nel 2019, -3,7%), che hanno causato 3.159 decessi (2.875 nel 2021, +9,9%; e 3.173 nel 2019, -0,4%) e 223.475 feriti (204.728 nel 2021, +9,2%; e 241.384 nel 2019, -7,4%). In media, rispettivamente, 454 incidenti, 8,7 morti e 612 feriti ogni giorno.

Balza subito all’attenzione il forte aumento rispetto al 2021, in un confronto però poco attendibile perché nel primo semestre erano in vigore rigide misure anti-Covid che limitavano la mobilità delle persone. Più credibile il paragone con il 2019, ultimo anno pre-pandemia e benchmark iniziale per l’obiettivo di dimezzare il numero di vittime e feriti gravi entro il 2030, che vede numeri appena più bassi ma sostanzialmente simili. A dimostrazione che il pieno ritorno alla mobilità ha riportato le lancette del tempo indietro di tre anni, complicando e non poco il raggiungimento dell’ambizioso traguardo.

INCIDENTI STRADALI 2022: STATISTICHE PER PROVINCIA

Il passo del gambero nella lotta per ridurre gli incidenti stradali è testimoniato anche dal fatto che nel 2022, rispetto al 2019, ben 53 province su 107 hanno registrato un aumento del numero dei morti sulle strade. In altre 53, invece, tale numero è diminuito e in una sola provincia (Lodi) è rimasto stabile. Oristano (+180%), Aosta (+150%) e Novara (+79%) sono state le province con gli incrementi percentuali maggiori, mentre in termini di valori assoluti gli aumenti più grossi sono arrivati da Roma (+33 morti), Latina (+18), Novara e Foggia (+15).

In 13 province l’indice di mortalità (morti per 100 incidenti) è risultato almeno doppio rispetto al valore medio nazionale (1,90). Le situazioni più critiche a Matera (5,91), Foggia (5,18), Nuoro (5,15) e Vercelli (5,13). Viceversa Savona, Prato, Genova, La Spezia, Monza Brianza, Biella, Milano e Gorizia sono state le province migliori con un indice di mortalità inferiore a 1 morto ogni 100 incidenti.

INCIDENTI STRADALI 2022: NUMERI PESSIMI DA MONOPATTINI E BICI ELETTRICHE

Con riferimento ai monopattini elettrici, che ACI e ISTAT conteggiano dal 2020 (pertanto non esistono confronti con il 2019), gli incidenti stradali che hanno coinvolto questi mezzi sono passati da 2.101 del 2021 a 2.929 nel 2022, i feriti da 1.980 a 2.787, mentre i morti sono stati 16, con un aumento del +77,8% rispetto alle 9 vittime + 1 pedone del 2021.

Invece le bici elettriche sono state coinvolte in 1.113 sinistri (erano stati 691 nel 2021 e 240 nel 2020), con 20 vittime tra conducenti e passeggeri dei mezzi e 1 pedone deceduto (+53,8% sulle 13 vittime del 2021, mentre nel 2020 si erano fermate a 6), 1.077 feriti e 34 pedoni infortunati.

Le biciclette tradizionali sono state coinvolte in 15.981 incidenti (15.771 nel 2021 e 13.240 nel 2020) con 185 morti e 2 pedoni deceduti (-6,8% rispetto ai 211 nel 2021 ma superiori ai 169 nel 2020), 15.600 feriti e 378 pedoni feriti.

Nel 2022 sono stati quindi 17.065 gli incidenti con biciclette (elettriche e non) e 2.929 quelli con monopattini, che hanno causato complessivamente 221 vittime e 3 pedoni deceduti e 19.462 feriti, con 541 pedoni investiti e feriti.

Infine, a chiudere il quadro sulla mobilità dolce, nel corso del 2022 sono deceduti 485 pedoni (+3% rispetto al 2021). Nella provincia di Roma il più alto numero di pedoni morti (56), seguita da Milano (24), Napoli (23) e Torino (18).

Questi e altri dati del rapporto ACI – ISTAT sugli incidenti stradali 2022 sono riepilogati nell’infografica a cura dell’istituto di statistica scaricabile qui.