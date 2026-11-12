FedEx: maxi-sanzione da 2,975 milioni per violazioni della privacy in California

La California Privacy Protection Agency (CalPrivacy) ha imposto a Federal Express Corporation (FedEx) una sanzione amministrativa di 2,975 milioni di dollari per violazioni del California Consumer Privacy Act (CCPA). La decisione, approvata il 6 novembre 2026 e annunciata il 10 novembre, prevede anche una revisione delle pratiche aziendali in materia di trattamento dei dati personali. Al centro del provvedimento, la condivisione di informazioni degli utenti con società pubblicitarie terze, senza adeguata trasparenza né la possibilità di esercitare efficacemente il diritto di opposizione.

COOKIE E PIXEL PUBBLICITARI: LA CONDIVISIONE DEI DATI SOTTO ACCUSA

Secondo quanto accertato dall’autorità californiana, nel periodo compreso tra luglio 2023 e ottobre 2025, i siti web di FedEx utilizzavano cookie e pixel di tracciamento riconducibili a piattaforme come Meta, LinkedIn, Google e Adobe. Queste tecnologie consentivano di trasmettere alle società terze identificativi degli utenti e dei dispositivi, utilizzabili anche per attività di pubblicità comportamentale intercontestuale, ossia per indirizzare annunci sulla base delle abitudini di navigazione rilevate attraverso servizi e siti differenti.

La criticità principale riguardava la discrepanza tra tali pratiche e l’informativa privacy di FedEx, che dichiarava di non vendere né condividere i dati personali degli utenti. Inoltre, il sito non metteva a disposizione il collegamento specifico “Do Not Sell or Share My Personal Information“, previsto dalla normativa californiana, né garantiva il rispetto delle preferenze di opposizione espresse dagli interessati.

IL MANCATO RICONOSCIMENTO DEL GLOBAL PRIVACY CONTROL

Un ulteriore elemento contestato riguarda il mancato riconoscimento del Global Privacy Control (GPC), un segnale digitale che permette agli utenti di comunicare automaticamente la propria opposizione alla vendita o alla condivisione dei dati personali. Anche quando gli utenti modificavano le preferenze relative ai cookie, alcuni strumenti di tracciamento continuavano a trasmettere informazioni a soggetti terzi.

Il caso evidenzia una questione fondamentale: offrire un banner per la gestione dei cookie non equivale necessariamente a garantire l’effettivo esercizio dei diritti previsti dal CCPA. I meccanismi di opt-out devono funzionare concretamente e impedire la condivisione dei dati per finalità pubblicitarie quando l’interessato ha espresso il proprio rifiuto.

OBBLIGHI DI CONFORMITÀ E IMPLICAZIONI PER LE AZIENDE

Oltre alla sanzione, FedEx dovrà introdurre misure correttive, tra cui verifiche periodiche sui tracker presenti nei propri siti, controlli sull’effettivo rispetto delle richieste di opt-out e adeguamenti delle informative e degli strumenti di gestione del consenso. Il provvedimento impone inoltre maggiore trasparenza nei rapporti con le terze parti che ricevono i dati.

La vicenda conferma l’approccio sempre più rigoroso delle autorità californiane: la conformità alla normativa privacy non può limitarsi alle dichiarazioni contenute nelle informative, ma deve trovare riscontro nel funzionamento effettivo delle tecnologie utilizzate. Per le imprese, ciò significa verificare l’intera filiera del tracciamento digitale, assicurando che ogni strumento pubblicitario rispetti le scelte degli utenti. La responsabilità di tutelare i dati personali, infatti (tema tra l’altro molto caro a SICURAUTO.it nell’ambito automotive), non viene meno quando il trattamento coinvolge fornitori e piattaforme esterne.