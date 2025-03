Esame patente: il 37% non supera la prova pratica in Germania

Share on:

Prendere la patente di guida in Germania sta diventando un’impresa sempre più ardua e costosa. Secondo i recenti dati del TÜV riportati da Spiegel, quasi la metà dei candidati non riesce a superare l’esame teorico, mentre più di un terzo fallisce la prova pratica. Una situazione preoccupante che solleva interrogativi sulla formazione dei futuri conducenti e sull’accessibilità della patente di guida nel Paese, ma apre anche a una riflessione sulla facilità con cui altri Paesi rilasciano la licenza di guida dopo un percorso meno lungo e costoso rispetto alla Germania.

BOCCIATI ALL’ESAME DELLA PATENTE IN GERMANIA, PAGARE NON BASTA

Nel 2024, il 46% degli aspiranti automobilisti non ha superato l’esame teorico, un dato che rimane stabile rispetto all’anno precedente secondo l’analisi. In particolare, Berlino e la Sassonia-Anhalt si distinguono negativamente con un tasso di insuccesso che raggiunge il 50%. Il trend degli ultimi anni mostra un aumento costante delle difficoltà incontrate dai candidati: nel 2015, il tasso di bocciature era del 35%. Sintomo di un peggioramento nella preparazione dei candidati o di una maggiore severità nelle valutazioni?

Anche la prova pratica della patente presenta un tasso di bocciatura significativo. Il 37% degli esaminandi della categoria B non è riuscito a superare la prova, rivelando una difficoltà persistente nel dimostrare adeguatamente le competenze di guida richieste dalla prova per la patente in Germania.

COSTO PATENTE IN GERMANIA PIÙ PROIBITIVO

Uno degli aspetti più critici della questione è l’aumento vertiginoso del costo per conseguire la patente. In Germania le autoscuole sono obbligate ad applicare tariffe standard per le lezioni teoriche e pratiche.

Il costo da sostenere in Germania oscilla tra i 2.500 e i 4.400 euro, cifre molto superiori rispetto a quelle richieste in Italia, dove il costo medio si aggira tra i 1.000 e i 1.500 euro. Secondo l’ADAC (Automobile Club Tedesco), il rincaro è stato particolarmente accentuato negli ultimi anni, con un picco nel 2021, quando la crescita dei prezzi è stata del 9,6% rispetto a un’inflazione generale del 3,1%.

TUV: POSSIBILI SOLUZIONI PER RIDURRE LE BOCCIATURE ALL’ESAME

Le ripetizioni degli esami contribuiscono ulteriormente a questo salasso economico: le stime degli enti tedeschi dicono che due prove teoriche su cinque vengono ripetute. Tuttavia, dopo il terzo tentativo, il 91% dei candidati riesce a superare la prova, percentuale che sale al 96% al quarto tentativo. “Ogni tentativo fallito aumenta il carico psicologico sulle persone e comporta ulteriori costi”, ha affermato Richard Goebelt, responsabile del reparto veicoli e mobilità presso il TÜV.

Anche per questo motivo, proprio il TÜV ha proposto l’introduzione di controlli elettronici sui progressi di apprendimento nelle scuole guida, per garantire che i candidati affrontino l’esame solo quando effettivamente pronti. L’obiettivo è migliorare la qualità della formazione e ridurre il numero di tentativi falliti, evitando così un’escalation dei costi per i candidati. E probabilmente prevenire anche i tentativi dei candidati di superare l’esame con qualche trucco.