Esame patente: controlli più severi contro le truffe ai quiz

Spessissimo si leggono notizie di candidati alla patente che provano a superare l’esame di teoria (quiz) usando stratagemmi truffaldini come telecamerine e auricolari collegati a suggeritori esterni. Talvolta, purtroppo, con la complicità di chi dovrebbe vigilare. Inutile sottolineare che si tratta di un comportamento illegale e anche pericoloso per la sicurezza stradale, visto che consente a questi soggetti di superare i quiz patente senza conoscere le regole della circolazione. Per questo il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha deciso di intervenire tramite la Direzione Generale Nord-Est con una circolare molto dettagliata, la n. 169 dell’8 agosto 2024, che stabilisce le nuove modalità di esecuzione delle prove scritte dell’esame patente, decorrenti dalla medesima data, uniformando e innalzando il livello dei controlli da attuare sia da parte degli uffici della Motorizzazione che del personale esaminatore.

ESAME PATENTE: USO DI CAMICI MONOUSO A MANICHE LUNGHE

La circolare comincia ribadendo la validità delle disposizioni già emanate con la direttiva 15/2023/DGTNE del 5 ottobre 2023, introducendo tuttavia una modifica per quanto riguarda l’abbigliamento d’esame:

obbligo per tutti i candidati di indossare camici monouso a maniche lunghe in tessuto non tessuto (TNT) con polsino in maglina (al posto delle pettorine) del tipo in uso in ambito sanitario, resi disponibili dalla Motorizzazione;

in tessuto non tessuto (TNT) con polsino in maglina (al posto delle pettorine) del tipo in uso in ambito sanitario, resi disponibili dalla Motorizzazione; in caso di richiesta del supporto audio, obbligo di utilizzare esclusivamente gli auricolari monouso resi disponibili dalla Motorizzazione;

resi disponibili dalla Motorizzazione; attivazione di un servizio di ‘controllo di sicurezza‘ a cura di personale qualificato (Guardia Particolare Giurata – GPG) dotato di metal detector di tipo brandeggiabile, oppure installazione di metal detector a portale all’ingresso delle aule degli esami.

La circolare dispone ulteriormente, con riguardo al ‘controllo di sicurezza’, che, visti gli elevati costi e al fine di contenere la spesa, la valutazione degli importi da porre a base di gara venga predisposta tenendo conto esclusivamente delle ore di effettivo impiego delle GPG. Inoltre, al fine di evitare l’instaurarsi di eventuali reiterati impropri rapporti, nei capitolati d’appalto relativi al suddetto servizio, dovrà essere inserita una specifica clausola che prevede una rotazione sistematica delle GPG, con cadenza massimo mensile e senza ripetizione.

Inoltre, considerato che i sistemi di comunicazione con l’esterno possono essere nascosti oltre che negli indumenti, anche negli accessori di abbigliamento (occhiali, orologi, bracciali, anelli, orecchini, collane, ecc.) è disposto il divieto di ingresso in aula con tali oggetti. A questo riguardo, i candidati hanno l’obbligo di riporre gli accessori vietati all’interno di specifiche buste schermate (numerate) rese disponibili dalla Motorizzazione, da lasciare in corrispondenza della postazione dell’esaminatore oppure in un altro luogo all’interno dell’aula d’esame.

Importante: in nessun caso, tranne quelli di natura sanitaria debitamente certificati, possono essere ammessi in aula candidati che non abbiano superato il controllo di sicurezza al metal detector (brandeggiabile o fisso che sia) con esito negativo, cioè senza che lo strumento abbia rilevato la presenza di oggetti non ammessi.

QUIZ PATENTE: SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA

La nuova circolare di agosto 2024 richiama inoltre l’importanza di attivare in ogni sede adibita a esame patente, nel rispetto delle norme ius lavoristiche vigenti, i sistemi di videosorveglianza nelle aule, laddove esistenti, e installarli ove non ancora presenti. Questi sistemi devono riprendere le attività che si svolgono nelle aule degli esami e proiettarli su monitor esterni alle aule, visibili pubblicamente.

Come ulteriore misura si suggerisce l’acquisto di rilevatori di frequenza portatili, di cui dotare il personale esaminatore comandato all’espletamento delle sessioni d’esame, da utilizzare nel servizio di vigilanza svolto durante i singoli turni d’esame, attraverso la costante ronda tra le postazioni d’esame.

Sotto il profilo organizzativo, quando possibile, devono essere previsti in turno due esaminatori, di cui uno con funzioni di supporto nella vigilanza. Accordi con gli organi di Polizia possono essere attivati per azioni di sorveglianza preventiva in corrispondenza delle aule degli esami o per un intervento tempestivo in caso di richiesta.

ESAMI TEORIA PATENTE: VIOLAZIONI CHE PREVEDONO L’IMMEDIATO ALLONTANAMENTO DALL’AULA

Infine, per quanto riguarda il comportamento da tenere da parte del personale esaminatore, i candidati devono essere immediatamente allontanati dall’aula e considerati respinti alla prova dell’esame di teoria ogni qualvolta vengano colti in flagrante violazione di una delle seguenti disposizioni:

consultare testi, fogli o manoscritti;

comunicare con gli altri candidati e/o allontanarsi dalla propria postazione se non autorizzati dall’esaminatore;

spegnere il PC (se non autorizzati);

utilizzare o comunque tenere attivati telefoni cellulari, radio ricetrasmittenti e apparecchiature di comunicazione, videocamere o altri apparecchi di acquisizione di immagini;

utilizzare qualsiasi altro computer che non sia il PC assegnato, palmari o altre apparecchiature informatiche;

disconnettere i cavi delle postazioni.

La registrazione dell’esito respinto dev’essere sempre effettuata direttamente dall’esaminatore, nell’aula degli esami, prima di chiudere il verbale d’esame, annotando nella specifica sezione destinata alle note, quanto accaduto e realizzato.

Importante: in nessun caso il personale esaminatore è autorizzato a perquisire i candidati.