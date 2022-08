Divieto di usare il cellulare alla guida: -11% di incidenti negli USA

Un’indagine dell’IIHS ha cercato di capire se i divieti sull’uso del cellulare alla guida negli USA sono efficaci e adeguati al progresso tecnologico

I ricercatori dell’Istituto per la sicurezza stradale IIHS hanno analizzato l’andamento degli incidenti stradali causati o collegati all’uso del cellulare alla guida in 3 Stati USA. L’indagine si è focalizzata sugli Stati dove è stata applicata una differente regolamentazione del cellulare alla guida, dal divieto di parlare al cellulare a quello di cliccare il display anche durante le fermate. Ecco cosa hanno scoperto.

I DIVIETI SULLA GUIDA CON CELLULARE SONO ABBASTANZA CHIARI E ADEGUATI?

Il divieto di guida con il cellulare in mano è generalmente valido in molti Paesi. Mentre cambia profondamente il modo con cui ogni Nazione legifera in modo trasversale la guida con il cellulare. Come sottolinea lo studio IIHS, gli smartphone non sono più solo telefoni che servono a conversare, ma hanno molte più funzioni. Le leggi sulla guida con cellulare non tengono conto sempre, ad esempio:

– della possibilità o meno di toccare lo schermo per accettare un percorso più veloce suggerito da Google Maps;

– toccare lo schermo del telefono è vietato come toccare il display del sistema infotainment, che in questo test ha dimostrato di essere altrettanto distrattivo.

IIHS: IL CELLULARE ALLA GUIDA NON SERVE SOLO PER TELEFONARE

“La tecnologia si sta muovendo molto più velocemente delle leggi”, dichiara Ian Reagan, ricercatore senior presso l’Insurance Institute for Highway Safety. “Una soluzione potrebbe essere quella di ampliare le norme, piuttosto che cercare di elaborare un elenco esaustivo di comportamenti vietati”. Il team di ricercatori IIHS ha esaminato l’effetto delle leggi sugli incidenti stradali denunciati dalla polizia, concentrandosi sui tamponamenti posteriori perché dalle ricerche passate hanno dimostrato di essere maggiormente legati all’uso del cellulare.

INCIDENTI STRADALI E MULTE NEGLI USA PER CELLULARE ALLA GUIDA

I tassi mensili di incidenti stradali per 100.000 abitanti sono diminuiti notevolmente in Oregon e Washington da quando questi Stati hanno adottato leggi severe e ampie contro l’utilizzo di un telefono durante la guida. Tuttavia, la California non è riuscita a ottenere gli stessi risultati. I tassi mensili di incidenti per tamponamento posteriore sono diminuiti del:

– 9% in Oregon;

– 11% a Washington.

In California, invece i ricercatori non hanno trovato una correlazione tra la nuova legge sull’uso del cellulare alla guida e un calo dei tassi di tamponamento. Per confronto rispetto alle multe in Italia per cellulare alla guida, riportiamo anche le sanzioni molto diverse negli USA tra i 3 Stati:

– California, la multa per guida distratta va da 20 a 50 $;

– Washington, da 136 a 234 $;

– Oregon, da 265 a 440 $.

Anche gli importi delle sanzioni potrebbero aver avuto un effetto importante, secondo l’IIHS, ma i ricercatori sostengono che servono ulteriori indagini per stabilire quali siano i fattori più efficaci per ridurre gli incidenti stradali causati da distrazioni e cellulare alla guida.