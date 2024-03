Costo Patente +14%: nella stessa città fino a 700 euro di differenza

Prendere la patente di guida per l’auto è spesso un passo cruciale nella vita di molti italiani o un traguardo di crescita personale per altri. Ma in entrambi i casi può essere costoso e complicato. Un’indagine di Altroconsumo su 146 autoscuole in sette diverse città italiane ha rivelato le discrepanze nei costi da sostenere per prendere la patente B quando ci si rivolge alle autoscuole a Roma, Milano, Napoli, Torino, Bologna, Cagliari e Genova.

COSTO PATENTE: CHIEDERE PIÙ PREVENTIVI FA RISPARMIARE OLTRE 600 EURO

Altroconsumo ha contattato le autoscuole per chiedere i costi per conseguire la patente B, scontrandosi fin da subito con la complessità del processo. Molte autoscuole non forniscono informazioni chiare sui loro siti web e spesso è necessario contattarle direttamente o addirittura recarsi di persona per ottenere dettagli sui prezzi. L’analisi dettagliata ha rivelato che negli ultimi tre anni i costi sono aumentati del 14%. Ma anche che una valutazione accurata delle diverse offerte potrebbe portare a risparmi significativi dai 240 ai 615 euro, a seconda della città.

Le differenze di prezzo possono essere notevoli, pertanto è fondamentale raccogliere il maggior numero possibile di informazioni, prestare attenzione ai costi extra e valutare la durata delle lezioni di guida. Lo ricordiamo sempre, anche quando bisogna fare manutenzione auto, di chiedere più preventivi e valutare la nel dettaglio la completezza e qualità del servizio che si pagherebbe.

COSTO PATENTE IN ITALIA: 7 CITTÀ SOTTO LA LENTE

Tra le città prese in considerazione, Bologna è emersa come quella con il costo della Patente B in media più alto, con una spesa di 1.061 euro. Tuttavia, i prezzi a Bologna possono raggiungere picchi ancora più elevati, con un massimo di 1.490 euro. Al contrario, Roma è emersa come la città con il costo medio più basso, attestandosi a 695 euro. Nel mezzo ci sono le altre città, in ordine decrescente: Genova (1030 euro), Milano (912 euro), Napoli (836 euro), Torino (834 euro), Cagliari (802 euro). Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.

QUALI SONO I COSTI PER PRENDERE LA PATENTE B

Ma le differenze non si limitano solo tra città diverse. Anche all’interno delle stesse città, ci sono notevoli variazioni di prezzo. Ad esempio, una comparazione delle offerte a Bologna ha mostrato la possibilità di risparmiare fino a 615 euro, mentre nelle altre città il risparmio si aggira intorno ai 300 euro.

Le differenze di prezzo oscillano tra il 35% e il 70%, per voci di spesa come l’iscrizione e il costo degli esami che presentano le maggiori disparità. A Bologna, l’iscrizione può variare da 100 a 780 euro, mentre a Milano questa variazione va dai 290 ai 485 euro. E a Torino, l’iscrizione all’esame di teoria può costare fino a quattro volte il prezzo minimo.

Sebbene i costi delle lezioni di guida certificate mostrino una variazione più contenuta, tra il 15% e il 20%, è importante fare attenzione alla durata delle lezioni secondo l’indagine di Altroconsumo. Molte autoscuole offrono sessioni di guida da 60 minuti, ma talvolta possono essere di durata inferiore, il che potrebbe rendere necessarie più sessioni per raggiungere il numero minimo di ore richieste per legge.