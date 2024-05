Comuni chiedono intervento urgente su omologazione autovelox

ANCI e UPI, ossia le associazioni che rappresentano i Comuni e le Province italiane, chiedono un intervento urgente al Governo sulla questione dell’omologazione degli autovelox, esplosa da alcune settimane dopo la pronuncia della Corte di Cassazione che di fatto ha sancito la nullità delle multe per eccesso di velocità rilevate con i dispositivi elettronici se quest’ultimi sono solo approvati e non anche omologati. Un bel problema considerando che in pratica nessun autovelox installato in Italia risulta omologato. Comuni e Province chiedono un rapido chiarimento sia per evitare una pioggia di ricorsi (a Pordenone hanno deciso di spegnerli proprio per questo) e sia per salvaguardare la sicurezza stradale.

ANCI: LA SITUAZIONE DEGLI AUTOVELOX CREA INCERTEZZA E MOTIVI DI CONTENZIOSO

In rappresentanza dell’ANCI ha parlato Marco Granelli, assessore alla Sicurezza e alla Protezione Civile del Comune di Milano, che durante un’audizione in Commissione Ambiente del Senato nell’ambito dell’esame del disegno di legge sulla riforma del Codice della Strada, ha auspicato l”immediata risoluzione dell’annoso problema della omologazione degli autovelox, legato a suo dire alla mancata emanazione da parte del MIT di un regolamento specifico per l’omologazione dei dispositivi automatici di controllo della velocità. “Questa situazione“, ha spiegato Granelli, “sta creando incertezza e motivi di contenzioso, specie a seguito della recente sentenza della Cassazione, che rileva come gli autovelox debbano essere in ogni caso omologati. Sappiamo che il ministero aveva proposto una modifica contenuta nel Ddl del nuovo Codice della Strada, che però la Camera ha bocciato in prima lettura. Come Anci chiediamo che si ripristini la norma proposta dallo stesso ministero, oppure che si proceda velocemente a emanare le direttive utili per omologare gli autovelox“.

UPI: AUTOVELOX E TUTOR FONDAMENTALI PER LA SICUREZZA STRADALE, FARE CHIAREZZA

Sulla stessa linea il rappresentante dell’UPI Andrea Massari, presidente della Provincia di Parma, che ha ricordato come le province gestiscano oltre 100 mila km di viabilità: “Proprio per questo chiediamo la massima attenzione sulle misure relative agli autovelox e ai tutor che, in una condizione di carenza grave del personale di Polizia locale, sono l’unico strumento efficace per garantire più sicurezza sulle strade e ridurre il livello di incidentalità. Occorre fare rapidamente chiarezza sulla normativa al fine di consentirne il pieno utilizzo dei dispositivi, o si sferrerà un colpo gravissimo alla sicurezza stradale“.

COMUNI CHIEDONO MODIFICHE ANCHE SU STRISCE BLU E CORSIE CICLABILI

Dinanzi alla Commissione Ambiente del Senato, Granelli ha posto anche il problema della regolamentazione della sosta in area urbana e delle corsie ciclabili, chiedendo a nome dei Comuni italiani di apportare delle modifiche al testo del nuovo CdS. “Sulle piste ciclabili“, ha detto l’assessore, “il testo del nuovo codice ha abolito alcune norme in vigore dal 2020 e che avevano consentito ai Comuni di realizzare centinaia di chilometri di corsie ciclabili anche in segnaletica. Tutto questo aveva permesso di mettere a disposizione una protezione migliore rispetto alla totale assenza di percorsi protetti, da migliorare in seguito con interventi strutturali. Da qui la richiesta di ANCI di lasciare invariate le norme, salvaguardando gli investimenti realizzati in questi anni, anche con l’utilizzo di risorse ministeriali. Invece sul tema della sosta regolamentata, i Comuni ritengono materia estranea al Codice della Strada, oltre che di difficile attuazione, l’annunciato intervento diretto sulle tariffe. Al contrario, riteniamo più opportuno prevedere linee guida nazionali che siano omogenee ma che allo stesso tempo rispettino l’autonomia e la specificità dei singoli Comuni“.