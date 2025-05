Come faccio a sapere se la mia auto può circolare a Milano?

A Milano la circolazione dei veicoli è regolata da due grandi zone a traffico limitato: Area B e Area C. Queste aree hanno normative specifiche per ridurre l’inquinamento atmosferico e gestire il traffico in città. Continuando a leggere scoprirai come verificare se la tua auto può circolare in queste zone di Milano, in base alle norme attualmente in vigore.

CHE COS’È AREA B A MILANO E CHI PUÒ CIRCOLARE

L’Area B è una Ztl che copre circa il 72% del territorio comunale di Milano, includendo gran parte della città. È attiva dal lunedì al venerdì, dalle 7:30 alle 19:30, esclusi i festivi. L’obiettivo è limitare l’accesso ai veicoli più inquinanti.

Per sapere se la tua auto può entrare in Area B, devi controllare la sua classe ambientale (Euro) e il tipo di alimentazione. Ecco le principali restrizioni:

benzina : vietate le autovetture Euro 0, 1 e 2;

: vietate le autovetture Euro 0, 1 e 2; diesel : vietate le autovetture Euro 0, 1, 2, 3, 4 e 5;

: vietate le autovetture Euro 0, 1, 2, 3, 4 e 5; bifuel: vietate le autovetture a doppia alimentazione gasolio/gpl e gasolio/metano Euro 0, 1, 2, 3 e 4.

Tutte le altre autovetture possono pertanto circolare liberamente. Sono inoltre previste diverse deroghe, ad esempio per le auto storiche e d’epoca o per le vetture destinate al trasporto dei disabili: per tutti i dettagli sulle deroghe di Area B rimandiamo alla sezione specifica sul sito del Comune di Milano.

Prossimo divieto: dal 1° ottobre 2025 le autovetture a benzina Euro 3.

Per essere sicuro di essere in regola e di poter quindi sapere se la tua auto può circolare in Area B a Milano, controlla la carta di circolazione: la classe Euro è indicata nel libretto (alla voce V.9). Se non è specificata, è probabile che il veicolo sia Euro 0. In alternativa puoi usare il servizio online del Comune di Milano indicando semplicemente il numero di targa e la nazionalità del veicolo.

CHE COS’È AREA C A MILANO E CHI PUÒ CIRCOLARE

L’Area C è una zona a traffico limitato nel centro storico di Milano (Cerchia dei Bastioni), con accesso a pagamento. È attiva dal lunedì al venerdì, dalle 7:30 alle 19:30 (esclusi i festivi).

L’accesso ad Area C dipende sia dalla classe ambientale sia dal pagamento del ticket (3 euro per i residenti e assimilati, 7,5 euro per i non residenti). Alcune categorie di autovetture non sono infatti ammesse in nessun caso in Area C anche pagando il biglietto. Ecco i dettagli:

benzina : vietate le autovetture Euro 0, 1, 2 e 3;

: vietate le autovetture Euro 0, 1, 2 e 3; diesel : vietate le autovetture Euro 0, 1, 2, 3, 4 e 5;

: vietate le autovetture Euro 0, 1, 2, 3, 4 e 5; bifuel: vietate le autovetture a doppia alimentazione gasolio/gpl e gasolio/metano Euro 0, 1, 2, 3 e 4.

Tutte le altre autovetture possono invece circolare liberamente dopo aver pagato il ticket di ingresso (solo le auto elettriche e le ibride con emissioni inferiori a 100 g/km di CO2 entrano sempre gratis). Anche in Area C sono comunque previste delle deroghe, ad esempio i residenti beneficiano di 50 ingressi gratuiti all’anno prima di iniziare a pagare il ticket ridotto di 3 euro. Per tutti i dettagli su deroghe ed esenzioni in Area C rimandiamo all’apposita sezione sul sito del Comune di Milano.

Prossimo divieto: dal 1° ottobre 2027 le autovetture a benzina Euro 4.

Se vuoi sapere se la tua auto è conforme, trova la classe Euro sul libretto di circolazione o usa il portale del Comune che offre un servizio di verifica inserendo targa e nazionalità della vettura.

CIRCOLARE CON L’AUTO A MILANO: CONSIGLI UTILI E SANZIONI

Cosa succede se si circola in Area B o C di Milano con un’auto sottoposta a divieto? Risponde l’articolo 7 comma 14 del Codice della Strada disponendo che la violazione del divieto di circolazione nelle corsie riservate ai mezzi pubblici di trasporto, nelle aree pedonali e nelle zone a traffico limitato è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 83 a 332 euro. La stessa sanzione si applica anche in caso di mancato pagamento del ticket di ingresso in Area C, con eventuale maggiorazione in base al numero di giorni in cui si protrae la violazione.

Per non avere dubbi sulla tua facoltà di circolare a Milano con l’auto, tieni conto che solo benzina e diesel (oltre agli ormai rari bifuel a gasolio) sono soggetti a restrizioni, le altre alimentazioni sono libere. Tieni inoltre conto degli orari: Area B e C non sono attive nei weekend, nei festivi infrasettimanali o fuori dagli orari indicati. Resta poi aggiornato sulle normative: le restrizioni si inaspriscono periodicamente, quindi controlla il sito del Comune per le ultime novità. Monitora infine le eccezioni: in caso di emergenze ambientali (p.es. livelli di smog elevati), possono essere introdotte limitazioni temporanee più severe, ma questo solitamente capita solo in autunno e in inverno.