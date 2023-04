Cinture di sicurezza e seggiolini bimbi: +90% di multe in Europa

La sicurezza degli occupanti dei veicoli in viaggio è stata al centro della campagna paneuropea di controlli Seat Belt coordinata da Roadpol, il network delle polizie stradali d’Europa. Nel 2023 è quasi raddoppiato il numero di irregolarità relative alle cinture di sicurezza, ai seggiolini per bambini e all’uso del casco per scooter e moto. Ecco i dati in dettaglio.

SEAT BELT: LA CAMPAGNA ROADPOL DEI CONTROLLI SU STRADA IN EUROPA

La campagna Seat Belt di Roadpol si focalizza ogni anno sui controlli stradali mirati non solo ad accertare il corretto uso delle cinture di sicurezza da parte di tutti gli occupanti delle auto in viaggio, ma anche ad informarli sull’importanza di proteggersi dalle conseguenze di un incidente stradale. Rispetto ai dati dello scorso anno, il numero di irregolarità è quasi raddoppiato, pur considerando che hanno partecipato 21 forze di Polizia dai rispettivi Paesi (3 in più) ma con un numero di controlli quasi invariato (circa 1 milione di veicoli controllati durante la campagna di controlli durata una settimana).

CINTURE DI SICUREZZA E SEGGIOLINI BIMBI: QUASI 96 MILA MULTE

Durante l’operazione Seat Belt le polizie stradali europee hanno controllato in totale 1.054.086 veicoli, osservando il rispetto delle regole stradali su:

cintura allacciata da parte di passeggeri adulti;

da parte di passeggeri adulti; utilizzo corretto dei dispositivi di ritenuta per bambini ;

; utilizzo del casco su scooter e moto.

In seguito ai controlli, sono state irrogate 95.908 multe dagli agenti di polizia, quasi il +90% rispetto ai dati dello scorso anno (50.974 violazioni nel 2022). Poiché non tutti i Paesi registrano le violazioni allo stesso modo riportando il dettaglio per occupante (adulti/bambini) e posizione (sedili anteriori/posteriori) quest’anno il report Roadpol riporta solo il numero totale di violazioni.

LE CINTURE DI SICUREZZA E I SEGGIOLINI POSSONO SALVARE LA VITA

Le cinture di sicurezza in auto e il seggiolino sono fondamentali per prevenire i rischi di lesioni da incidente. Anche secondo un’indagine USA le cinture di sicurezza allacciate hanno salvato più vite di qualsiasi altro sistema. “Le cinture di sicurezza riducono il rischio di lesioni mortali dal 37 al 48%, a seconda della posizione in macchina. L’effetto dei sistemi di ritenuta per bambini è leggermente superiore al 50%”, ha dichiarato Henk P. Jansen della polizia olandese e segretario di Roadpol. “Le cinture di sicurezza hanno due funzioni principali: assicurano che l’occupante rimanga nel tuo posto senza essere sbalzato fuori dall’auto e non essere disorientato quando l’auto viene investita dall’acqua, per esempio”. “Inoltre impediscono di urtare il volante, il cruscotto, i sedili anteriori o il parabrezza in caso di collisione. Gli airbag completano questa sicurezza, ma funzionano in modo efficace solo se la persona rimane sul sedile in caso di collisione”.