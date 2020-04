Cellulare in auto: dal 1 luglio 2020 il divieto si estende negli USA

Negli USA parlare al cellulare in auto ha regole molto differenti: ecco dove e come dal 1 luglio si estende il divieto con limiti e strane eccezioni

Il cellulare in auto è una delle principali distrazioni per chi è al volante, le multe per guida con il cellulare, almeno in Italia non trovano sempre facile applicazione. Dal 1 luglio 2020 invece negli USA il divieto di guidare con il cellulare al volante estende i suoi confini di applicabilità. Ecco la mappa degli Stati Uniti sul divieto del cellulare in auto: cosa è vietato e cosa è permesso fare ad oggi.

CELLULARE IN AUTO: GLI STATI A TOLLERANZA ZERO

Il cellulare in auto è regolamentato in modo bizzarro negli USA. Ci sono Paesi in cui si può parlare al telefono al volante, ma non si possono scrivere SMS alla guida. Stati dove il divieto del cellulare al volante non ammette eccezioni e altri posti dove le distrazioni causate dal cellulare in auto derivano solo dagli SMS. Una buona notizia però arriva dall’IIHS (Insurance Institute for Highway Safety), che in un messaggio su Twitter (sotto), anticipa che anche lo Stato dell’Idaho dal 1 luglio 2020 stabilisce regole contro l’uso del cellulare in auto. Anche se apparentemente di poco conto, in realtà il divieto di guidare con il cellulare in mano è piuttosto recente: solo nel 2001 lo Stato di New York ha vietato per primo le telefonate alla guida. Successivamente altri 25 Stati, (vedi mappa sotto), hanno aderito alle norme più stringenti sulla sicurezza di guida. Clicca sull’immagine per vederla a tutta larghezza.

CELLULARE IN AUTO: LE ECCEZIONI NEGLI USA

Tralasciando i Paesi dove il cellulare in auto non ha limitazioni, è curioso scoprire come invece parlare al cellulare durante la guida è vietato solo in alcune situazioni. In Wisconsin e Arkansas è vietato il cellulare al volante solo quando si guida in autostrada. L’Arkansas, come Los Angeles, Florida, Texas e Oklahoma, vietano in modo arbitrario le telefonate al volante anche nei pressi delle scuole, ai conducenti fino a 21 anni e ai conducenti con foglio rosa.

CELLULARE IN AUTO: DOVE E’ VIETATO SOLO MANDARE SMS

Infine ci sono invece gli Stati dove è vietato solo scrivere SMS al volante, come in Missouri (SMS vietati solo fino a 21 anni) o il Montana che non ha alcun divieto. Al di là dei divieti, la loro efficacia attraverso controlli su strada e comprensione del pericolo, rappresentano l’anello debole a prescindere dal Continente in cui ci si trova. In un sondaggio dell’IIHS nel 2009, il 45% di guidatori tra i 18-24 anni ha ammesso di inviare SMS negli Stati dove è vietato. La percentuale sale al 48% ma negli Stati dove invece non ci sono limitazioni al cellulare in auto.