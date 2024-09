Cani sui taxi: regole e costi del trasporto

Si possono portare i cani sui taxi? L’argomento ha una certa importanza visto che cani e gatti fanno parte della vita di milioni di persone, e pertanto l’eventualità di viaggiare in taxi con un amico a quattro zampe è parecchio elevata. Per questo, prima di prenotare una corsa, è meglio informarsi in anticipo sulla possibilità di trasportare un cane o un gatto, al fine di evitare inutili e penose discussioni.

CANI SUI TAXI: COSA DICE LA LEGGE

Occorre innanzitutto considerare che sebbene in Italia il taxi svolga un servizio pubblico di trasporto passeggeri, il veicolo adibito a taxi è un mezzo privato di proprietà del tassista o del consorzio di cui eventualmente fa parte. Di conseguenza le regole del taxi sono diverse da quelle dei mezzi di trasporto pubblico come bus e tram, in quanto sono stabilite dal tassista stesso (o dal consorzio) quale proprietario del veicolo.

Detto questo, attualmente non esiste una legge che vieti il trasporto di animali sul taxi: è dunque facoltà del tassista o della società che opera il servizio taxi quella di far salire o no il cane (o il gatto). L’unica eccezione riguarda i cani guida per ciechi, che hanno sempre il diritto di viaggiare insieme ai loro padroni. Se un tassista si rifiuta di far salire il cane guida a bordo rischia una sanzione tra i 500 e i 2.500 euro.

Discorso diverso per un comune animale da compagnia: in questo caso, come abbiamo visto, il tassista è libero di rifiutarsi di far salire il cane o il gatto sul taxi.

COSA FARE PER TRASPORTARE UN CANE CON IL TAXI

Visto che il permesso di trasportare animali domestici sui taxi è a discrezione del tassista di turno (tranne nel caso dei cani guida), diamo qualche consiglio utile per aumentare le possibilità di essere accolti col proprio amico a quattro zampe sulle vetture bianche:

se si prenota il taxi in anticipo, comunicare sempre che è richiesta la presenza dell’animale sul taxi , così da verificare la disponibilità del tassista al trasporto e, in caso di risposta negativa, provare con un altro. In genere anche le app per prenotare i taxi consentono di spuntare l’opzione corrispondente;

, così da verificare la disponibilità del tassista al trasporto e, in caso di risposta negativa, provare con un altro. In genere anche le app per prenotare i taxi consentono di spuntare l’opzione corrispondente; munirsi di trasportino, guinzaglio, museruola e mettere in conto anche la possibilità che il cane debba viaggiare nel portabagagli (se adatto allo scopo) per motivi di igiene;

e mettere in conto anche la possibilità che il cane debba viaggiare nel portabagagli (se adatto allo scopo) per motivi di igiene; se la presenza del cane è stata comunicata al momento della prenotazione ma il tassista vieta il trasporto sul taxi al suo arrivo, sporgere reclamo al servizio taxi del Comune competente.

Inutile specificare che i cani di piccola taglia hanno maggiori possibilità di essere ammessi a bordo di un taxi rispetto ai cani di media e grossa taglia, il cui trasporto potrebbe in effetti risultare difficoltoso.

I tassisti possono inoltre richiedere un piccolo supplemento, comunicato in anticipo, per acconsentire al trasporto del cane.

CANI SUI TAXI: LE REGOLE IN ALCUNI COMUNI

Alcuni Comuni italiani, pochi purtroppo, hanno stabilito delle regole per il trasporto dei cani sui taxi. In queste città, quindi, la situazione è più chiara e non dovrebbero esserci sorprese se si vuole viaggiare con il cane. Ad esempio l’articolo 14 comma 5 del regolamento del Comune di Firenze in materia di accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico, dispone che sui taxi i conducenti degli stessi hanno la facoltà, tramite preventiva comunicazione telefonica, di rifiutare il trasporto di animali di grossa taglia, mentre quelli di piccola taglia, quali ad esempio gatti e piccoli cani, sono ammessi al trasporto.

Ci sono poi Comuni in cui opera un limitato numero di vetture appositamente adibite per il trasporto di cani e gatti (in quanto munite di trasportino e/o retina) e sulle quali è sicuramente più semplice ottenere il permesso per portare l’animale. La disponibilità di vetture del genere è comunicata in sede di prenotazione.