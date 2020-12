Calze da neve omologate in Svizzera: dal 1 dicembre sono legali

La Svizzera approva l’uso delle calze da neve omologate: le novità e le differenze sull’obbligo delle gomme invernali e catene da neve tra Italia e Svizzera

Le calze da neve omologate diventano anche legali e utilizzabili al posto delle catene da neve in Svizzera. Ecco cosa cambia dal 1 dicembre 2020 sulle strade con obbligo di catene da neve con l’approvazione delle calze da neve Autosock. Una faccenda tutt’altro che facile da sbrogliare in Italia invece, dove le calze da neve, anche se omologate come le catene, non sono ufficialmente riconosciute dal Codice della Strada.

CALZE DA NEVE OMOLOGATE E LEGALI IN SVIZZERA

Come riporta il Touring Club Svizzero, dal 1 dicembre, l’uso su strada delle calze da neve omologate è legale come per le catene da neve. La novità è una diretta conseguenza dell’approvazione da parte del DTC (Dynamic Test Center SA) svizzero, che ha confermato con la certificazione di conformità KD-0454/20 la validità delle Autosock. Per quanto le Autosock siano universalmente riconosciute come le prime calze da neve immesse sul mercato, esistono diverse tipologie di prodotti, come abbiamo mostrato anche nella nostra comparativa tra calze e catene da neve. Ad agevolare l’approvazione delle calze da neve omologate è stato l’Ufficio federale delle strade (USTRA) che ha richiesto al DTC di testare la validità dei dispositivi antisdrucciolevoli alternativi sulla base delle norme in vigore. Nei test è stata verificata l’efficacia in partenza, frenata e tenuta di strada in curva su neve e ghiaccio.

CALZE DA NEVE: SONO LEGALI IN ITALIA?

Caratteristiche che di per sé le calze da neve omologate devono già rispettare per definirsi tali e oltre ad ottenere l’approvazione di enti indipendenti come il TUV, sono sottoposte anche agli stessi test delle catene da neve. In Italia però la legalità delle calze da neve omologate, come spieghiamo qui, è tutt’altro che scontata. Nonostante le norme di omologazione siano le stesse tra catene da neve e calze da neve (ONORM V5111 e ONORM V5121), l’approvazione delle calze da neve è ad oggi legata a un cavillo legale puramente tecnico, tutt’ora in attesa che il Consiglio di Stato faccia chiarezza. Nell’immagine sotto alcuni test di resistenza all’usura su strada senza neve.

OBBLIGO GOMME INVERNALI E CATENE DA NEVE

Bisogna però chiarire un principio importante che distingue l’Italia dal resto dei Paesi nordici più vicini, inclusa la Svizzera. Mentre da noi scatta l’obbligo di gomme invernali da novembre ad aprile, in Svizzera ad esempio, le gomme invernali sono solo consigliate da ottobre a Pasqua. Per la legge conta solo che il conducente sia in grado di padroneggiare il veicolo. Diverso è invece l’uso obbligatorio delle catene da neve (o calze) quando si guida su strade innevate in Svizzera, che ha lo stesso effetto anche in Italia. A proposito prima dell’acquisto, guarda qui come distinguere le catene da neve omologate.