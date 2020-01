Blocco Diesel Euro 5 a Torino e Alessandria: è emergenza smog

Scatta il blocco ai Diesel Euro 5 a Torino e Alessandria: ecco quando e perché è esteso il divieto di circolazione anche alle auto meno inquinanti

Scatta l’allerta rossa a Torino e Alessandria con il temuto blocco alle auto diesel Euro 5 tra le misure antismog. Il divieto alla circolazione ai veicoli Euro 5 a gasolio è scattato dopo il superamento per 10 giorni consecutivi del limite di PM10 nell’aria. Ecco in quali fasce orarie è vietata la circolazione a Torino e Alessandria dalle auto diesel Euro 5 alla più inquinanti.

PERCHE’ IL BLOCCO AI DIESEL EURO 5 A TORINO E ALESSANDRIA

Il blocco alla circolazione delle auto diesel Euro 5 ad Alessandria e a Torino sarà solo temporaneo, almeno finché i livelli di PM10 non scenderanno sotto la soglia di 50 μg/m³. Negli ultimi giorni la concentrazione di smog ha allertato le principali città del centro-nord, ma per Torino e Alessandria è scattato il protocollo antismog da allerta rossa di livello 2. Le limitazioni, estese alle auto diesel Euro 5 (per intenderci quelle del periodo dieselgate immatricolate dal 2009 al 2013) riguardano anche i riscaldamenti domestici. Vediamo però in quali fasce orarie vige il divieto di circolazione e quali veicoli possono circolare a Torino e Alessandria.

BLOCCO DIESEL EURO 5, GLI ORARI A TORINO

Torino ferma le auto diesel Euro 5/4 e benzina Euro 1 immatricolati prima del 1 gennaio 2013:

– tutti i giorni (festivi compresi) dalle 8 alle 19 (trasporto persone);

– tutti i giorni (festivi compresi) dalle 8:30 alle 14:00 e dalle 16:00 alle 19:00 (trasporto merci)

BLOCCO DIESEL EURO 5, GLI ORARI AD ALESSANDRIA

Alessandria ferma indistintamente le auto private diesel da Euro 5 in giù:

– dalle ore 8.30 alle ore 18.30 fino al prossimo controllo ARPA del 9 gennaio 2020.

I DIVIETI ALLA CIRCOLAZIONE STANDARD A TORINO E ALESSANDRIA

L’estensione dello stop alla circolazione per le auto diesel Euro 5 non cambia i divieti già in vigore per i veicoli più inquinanti con importanti differenze tra Torino e Alessandria.

Il blocco alla circolazione a Torino vale anche per:

– Diesel Euro 2 e Euro 3 per trasporto persone tutti i giorni (festivi compresi) dalle 8 alle 19;

– Diesel Euro 2 e Euro 3 per trasporto merci dal lunedì al venerdì con orario 8:00 – 19:00;

– Diesel Euro 2 e Euro 3 per trasporto merci sabato e festivi con orario 8:30 – 14:00 e 16:00 – 19:00;

– Benzina, GPL e METANO Euro 0 e Diesel Euro 0 e Euro 1 tutti i veicoli dalle 0:00 alle 24:00.

Il blocco alla circolazione dei veicoli ad Alessandria vale anche per:

– veicoli commerciali diesel fino a Euro 4, dalle ore 8.30 alle 18.30;

– veicoli commerciali diesel Euro 5 dalle ore 8.30 alle 12.30.