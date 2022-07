Belgio: record multe per eccesso di velocità, oltre 4,6 milioni nel 2021

Le multe stradali in Belgio continuano ad aumentare: velocità, cellulare al volante e guida sotto effetto di alcol e droga le infrazioni più diffuse

La polizia stradale del Belgio ha registrato un’impennata di infrazioni stradali nel corso del 2021. Il dato più eclatante che emerge dalle statistiche nazionali sul traffico riguarda le multe per eccesso di velocità che ammontano al 75% delle infrazioni rilevate. Ecco il bilancio delle multe stradali in Belgio sull’utilizzo del cellulare, la guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti e oltre i limiti di velocità.

+13% DI MULTE IN BELGIO: È RECORD NEL 2021

Secondo i numeri pubblicati da Roadpol il network delle polizie stradali europee, Il numero totale delle infrazioni stradali registrate nel 2021 è aumentato del +13,17% rispetto al 2020 (quando erano 5.357.224) e del +15,30% rispetto al 2019. La Polizia spiega che la tendenza al rialzo più forte riguarda soprattutto le multe per eccesso di velocità. “Le cifre parlano da sole”, afferma Koen Ricour, direttore della Polizia Stradale Federale e membro del Consiglio di Roadpol. “Il 2021 è segnato da un aumento del numero di violazioni registrate sulle strade e autostrade del Paese. È ovvio che questo aumento si spiega, tra l’altro, con l’evoluzione dei mezzi che utilizziamo per affrontare questi reati”.

MULTE IN BELGIO: LE INFRAZIONI PIÙ NUMEROSE E GRAVI

Il commento di Ricour non si riferisce solo all’eccesso di velocità, ma anche alla semplificazione del protocollo per la determinazione dello stato di guida sotto effetto di stupefacenti. Assieme alla guida sotto effetto di alcol o droghe e l’uso del cellulare alla guida, costituiscono infatti i motivi più frequenti di multe stradali e denunce in Belgio:

– le multe per guida sotto l’effetto di stupefacenti in Belgio sono aumentate da 10.922 nel 2020 (erano 9.742 nel 2019) a 13.185 nel 2021. Questa impennata, nonostante l’emergenza sanitaria ancora in corso che ha impattato sui controlli con etilometro, è dovuta alla semplificazione dei test antidroga, ora tramite saliva e non più con prelievo del sangue;

– l’uso del cellulare alla guida è il motivo per cui sono stati multati 114.739 conducenti, +6% rispetto all’anno precedente;

– la guida in stato di ebbrezza ha comportato 35.724 denunce, in aumento rispetto al 2020 (31.119), ma in flessione del -31,15% rispetto al 2019 (erano 51.891);

– le multe per eccesso di velocità in Belgio sono aumentate del +14,75%, equivalenti a quasi 600 mila sanzioni, per un totale di 4.659.808, il numero più alto mai registrato in Belgio.

OLTRE 6 MILIONI DI MULTE IN BELGIO: “LA SICUREZZA È UNA QUESTIONE DI TUTTI”

Il numero di multe in Belgio per le infrazioni stradali più gravi è aumentato nel 2021 a 6.063.010 (+13,17% rispetto al 2020 e del +15,30% rispetto al 2019). “Crediamo che questa evoluzione continuerà ulteriormente in futuro”, dichiara Ricour. “Deve essere chiaro che la sicurezza stradale è affare di tutti e che spetta a tutti assumersi le proprie responsabilità. Come servizio svolto delle forze dell’ordine, ci assumiamo la nostra e agiamo per garantire la sicurezza stradale. I conducenti hanno ancora un notevole margine di miglioramento in termini di rispetto del codice della strada e li esorto a considerare seriamente la questione”.