Autoveicoli: quali sono e che caratteristiche devono avere

Quali sono gli Autoveicoli secondo il Codice della Strada, cosa cambia e le patenti necessarie per poter essere guidati

L’uso del termine Autoveicoli è spesso ricorrente quando si parla di Codice della Strada o di Pratiche auto più in generale. Spesso e volentieri però si fa anche confusione sul significato di autoveicoli e se ci si trova di fronte a un modulo da compilare, l’errore potrebbe anche compromettere o ritardare la nostra richiesta. Ecco perché è importante saper distinguere le diverse categorie di autoveicoli e quali caratteristiche devono avere per potersi definire tali.

AUTOVEICOLI: COSA SONO E QUALI CARATTERISTICHE DEVONO AVERE

L’errore più frequente che si commette scrivendo (es. su un blog, un modulo della motorizzazione, ecc.) o parlando (es. in officina, alla revisione, ecc.) è confondere le automobili con gli autoveicoli. In realtà non sono la stessa cosa, poiché, come specifica anche l’articolo 54 del Codice della Strada, gli Autoveicoli sono una categoria di mezzi per il trasporto di persone e merci. Per potersi definire tali, i veicoli devono avere almeno quattro ruote. Questo dettaglio ci porta al secondo errore più comune, quello di considerare i quadricicli leggeri e non leggeri come degli autoveicoli. Questi infatti sono l’eccezione che rientra invece nella categoria dei Motoveicoli, assieme ai Motocicli e ai Sidecar, secondo quanto previsto dall’articolo 53 del Codice della Strada.

AUTOVEICOLI CHE SI POSSONO GUIDARE CON LA PATENTE B

Come detto, autoveicoli e motoveicoli sono due categorie diverse e a seconda del mezzo di trasporto è necessaria una specifica patente e abilitazione. Quella più diffusa è sicuramente la Patente B, che autorizza alla guida delle Autovetture (anche dette automobili) e ai Motoveicoli fino a 125cc o 11 kW di potenza (se conseguita dopo il 25 aprile 1986). Il limite sulla potenza dei Motoveicoli decade se la patente B è stata conseguita prima di questa data. Le altre categorie di Autoveicoli che si possono guidare con la Patente B sono:

– Mezzi per trasporto di persone e di cose con carico massimo fino a 3,5 tonnellate, 9 posti e anche con rimorchio leggero fino a 750 kg. Il traino di carrelli non leggeri è permesso se il complesso motrice-carrello non eccede il peso di 3,5 t;

– Macchine agricole, anche eccezionali;

– Macchine operatrici, non eccezionali;

– Mezzi per il servizio di emergenza, con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate;

ALTRE CATEGORIE DI AUTOVEICOLI E QUALI PATENTI SERVONO

Dopo aver chiarito le differenze tra Autoveicoli e Autovetture, è immediato comprendere più facilmente le altre tipologie di mezzi che appartengono alla stessa categoria. Per distinguerli basta semplicemente considerare il suffisso che segue la radice “Auto”. Qui di seguito ecco tutti i veicoli adibiti per gli usi più diffusi e quali sono le patenti necessarie per poterli guidare:

– Autobus: veicoli per trasporto di persone con più di nove posti, guidabili con patente D-D1;

– Autocarri: veicoli prevalentemente per trasporto di cose o anche delle persone addette all’uso o al trasporto delle cose trasportate. Guidabili con la patente equivalente alla categoria del veicolo; cambia l’omologazione del mezzo ai fini dell’utilizzo, es. come N, anziché come M per le autovetture;

– Autotreni: complessi di veicoli di due unità distinte agganciate, delle quali una è la motrice, guidabili con patente C-E;

– Autoarticolati: complessi di veicoli costituiti da un trattore e da un semirimorchio, guidabili con patente C-E;

– Autosnodati: autobus composti da due tronconi rigidi collegati tra loro, guidabili con patente D-E;

– Autocaravan: veicoli attrezzati per il trasporto e l’alloggio di massimo 7 persone, guidabili con patente B (fino a 3,5 tonnellate);

– Trattori stradali: veicoli destinati esclusivamente al traino di rimorchi o semirimorchi, guidabili con patente C (fino a 7,5 tonnellate);

– Mezzi d’opera: veicoli o complessi di veicoli dotati di attrezzatura per il carico e il trasporto di materiale per edilizia, guidabili con patente C (fino a 7,5 tonnellate);