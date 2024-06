Auto elettrica: multa per occupazione colonnina, quanto si paga?

Da qualche anno, con la diffusione delle auto elettriche e ibride plug-in, il legislatore è dovuto intervenire con delle norme ad hoc per evitare l’occupazione abusiva delle colonnine di ricarica. Del resto se c’è gente che occupa senza vergogna gli stalli riservati ai disabili, figuriamo se si fa scrupolo a invadere gli spazi dedicati alla ricarica di auto elettriche… La cosa peggiore è che spesso gli ‘abusivi’ sono gli stessi proprietari di BEV e plug-in che, dopo aver completato la ricarica, lasciano l’auto collegata alla colonnina ben oltre il tempo necessario, negando ad altri automobilisti la possibilità di usufruirne. Il Codice della Strada, per fortuna, si occupa anche di loro.

OCCUPAZIONE ABUSIVA DELLE COLONNINE DI RICARICA AUTO ELETTRICHE: COSA DICE LA LEGGE

Le norme per prevenire e sanzionare l’occupazione abusiva delle colonnine di ricarica pubbliche sono state introdotte a fine 2021 mediate la legge di conversione del Decreto infrastrutture e trasporti, modificando gli articoli 158 e 159 del Codice della Strada.

In particolare, l’articolo 158 CdS comma 1 lettera h-ter) dispone che la fermata e la sosta sono vietate negli spazi riservati alla ricarica dei veicoli elettrici. Tale divieto è previsto anche per i veicoli elettrici che non effettuano l’operazione di ricarica o che permangono nello spazio di ricarica oltre un’ora dopo il completamento della fase di ricarica. Tale limite temporale non trova applicazione dalle ore 23:00 alle ore 7:00, a eccezione dei punti di ricarica di potenza elevata (superiore a 22 kW).

Occorre quindi considerare che:

il divieto di occupare abusivamente uno stallo pubblico per la ricarica di veicoli elettrici comprende sia la fermata (ossia lo stop momentaneo della marcia, come quello per permettere la salita o la discesa di un passeggero) che la sosta dell’auto;

(ossia lo stop momentaneo della marcia, come quello per permettere la salita o la discesa di un passeggero) che la dell’auto; lo stesso divieto riguarda non solo i veicoli termici ma anche i veicoli elettrici che non stanno eseguendo l’operazione di ricarica, o che l’hanno completata da oltre un’ora. Quest’ultimo divieto non vale dalle 23:00 alle 7:00, tranne nei punti di ricarica con potenza superiore a 22 kW.

MULTA PER COLONNINE DI RICARICA OCCUPATE ABUSIVAMENTE

In tutti i casi la multa per i trasgressori va da 41 a 168 euro per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da 87 a 344 euro per i restanti veicoli. Come prevede l’articolo 159 comma 1 lettera b) del Codice della Strada, per ogni ipotesi prevista dall’art. 158 CdS, dunque anche per l’occupazione abusiva degli spazi riservati alla ricarica dei veicoli elettrici, assieme alla sanzione pecuniaria gli organi di polizia dispongono la rimozione forzata del veicolo.

SANZIONI PER OCCUPAZIONE COLONNINE DI RICARICA: ALCUNE CONTROVERSIE

In definitiva, chi trova uno stallo di ricarica occupato da un’auto termica oppure da un’auto elettrica che non sta ricaricando, o che ha terminato la ricarica da oltre un’ora (escluse le eccezioni che abbiamo riportato), è legittimato a chiedere l’intervento delle forze di polizia per ottenere la rimozione forzata del veicolo ‘occupante’. Nei forum e nei siti specializzati di mobilità elettrica giungono tuttavia numerose segnalazioni riguardanti veicoli ‘abusivi’ che non sempre vengono sanzionati, forse perché questa violazione viene ancora considerata ‘meno importante‘ di altre. Inoltre non è facile accertare se un veicolo elettrico abbia completato da oltre un’ora l’operazione di ricarica, diventando a sua volta ‘abusivo’. Una situazione del genere si potrebbe risolvere con l’esposizione del disco orario, ma occorrerebbe posizionarlo al termine della ricarica e concretamente non è così semplice.