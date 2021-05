Auricolari alla guida: rischio incidente in 1 caso su 2

Nuovo studio sull'uso degli auricolari alla guida: c'è rischio incidente in 1 caso su 2, ma il nostro Codice della Strada consente comunque di indossarli

È sicuro usare gli auricolari alla guida di un’auto? No secondo uno studio condotto da Ford, in cui poco più della metà dei partecipanti (il 56%) ha riferito di essere rimasto coinvolto in un incidente stradale mentre indossava i dispositivi alle orecchie. Un risultato che in qualche maniera contrasta con i dettami del Codice della Strada, che autorizza l’uso degli auricolari durante la guida a patto però di mantenere un’adeguata capacità uditiva a entrambe le orecchie.

GUIDARE CON GLI AURICOLARI NON RIDUCE IL RISCHIO DI INCIDENTI?

Lo studio di Ford, come riporta Repubblica, si è svolto chiedendo ai partecipanti di scaricare sui loro smartphone un’app sviluppata dalla stessa casa automobilistica chiamata “Share the Road: Safe and Sound“, che riesce a misurare l’impatto dell’utilizzo degli auricolari o delle cuffie sonore sulla capacità di reagire agli stimoli acustici. Ebbene, su oltre 2.000 partecipanti in tutta Europa, il 56% (poco più di 1 su 2) di chi indossava cuffie o auricolari alla guida di auto, scooter, bici o camminando a piedi ha dichiarato di essere rimasto coinvolto in un sinistro, e il 27% stava utilizzando gli auricolari nel momento in cui si è verificato il sinistro.

AURICOLARI ALLA GUIDA: TEMPI DI REAZIONE RITARDATI DI 4,2 SECONDI

Interessante soprattutto il dato sui tempi di reazione dei partecipanti con auricolari, misurati in tre diversi scenari, sia con la musica che senza: i risultati hanno mostrato una media di 4,2 secondi di ritardo nell’identificazione e nella reazione al pericolo. E non servono chissà quali spiegazioni per capire che un ritardo di 4 secondi nel reagire a un imprevisto alla guida fa tutta la differenza del mondo… Alla luce di ciò il 58% delle persone coinvolte nell’indagine ha dichiarato di voler cambiare le proprie abitudini, impegnandosi a non indossare mai più gli auricolari durante la guida. Una percentuale in deciso aumento rispetto alla precedente rilevazione.

IL CODICE DELLA STRADA SULL’USO DEGLI AURICOLARI ALLA GUIDA

A questo proposito ricordiamo che l’articolo 173 comma 2 del Codice della Strada vieta ai conducenti “di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore, fatta eccezione per i conducenti dei veicoli delle Forze armate”, autorizzando però “l’uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare, purché il conducente abbia adeguata capacità uditiva ad entrambe le orecchie, che non richiedono per il loro funzionamento l’uso delle mani”. Dunque no alle cuffie sonore e sì agli auricolari che permettano comunque una buona capacità di ascolto. Senza però sottovalutare che gli auricolari, seppur meno potenti delle cuffie sonore, possono lo stesso provocare un effetto isolante se adoperati in maniera disinvolta: per prudenza, infatti, è meglio indossarli a un solo orecchio, così da continuare ad avere una piena capacità uditiva quanto meno dall’altro.