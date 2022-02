Sei felice? Te lo dice la marca dell’auto che guidi

Si dice che “non sono i soldi a fare la felicità”. Sembrerebbe però che la chiave possa essere trovata nella marca auto che si guida

Che sia questa la vera felicità? Uno studio inglese ha esaminato i 50 modelli di auto maggiormente registrati nel Regno Unito. Attraverso le recensioni dei proprietari, ne ha stilato una classifica sulla base di marca auto, modello e tipologia. Le automobili alle quali è stato assegnato il punteggio medio più alto sono state associate a un maggior grado di soddisfazione e, quindi, di felicità del proprietario. Ecco un incrocio di dati per aiutarti a scoprire quanto sei davvero felice!

LA MARCA AUTO: PRIMO, VERO, INDICE DI FELICITA’?

Se per alcuni la tipologia di veicolo può essere lo specchio della personalità del conducente, per altri una scelta superficiale all’acquisto può mettere a rischio la vera felicità. Nella Top 3 dei marchi più amati, tanto da essere classificati come coloro che rendono i proprietari più felici, si trovano:

– BMW con un punteggio medio di 4,47 su 5, grazie alla vasta gamma di modelli e tipologie di auto che offre;

– Hyundai (4,4 su 5), marchio competitivo in forte crescita;

– Honda (4,37 su 5), con la Jazz, pari merito con Skoda e la sua berlina Fabia;

Queste quattro marche sarebbero, dunque, le migliori per sentirsi appagati alla guida. Sono considerate perfette, infatti, per la guida di tutti i giorni.

IL MODELLO: SCEGLI QUELLO GIUSTO PER ESSERE PIU’ FELICE

La marca non basta, però, a determinare la felicità del proprietario. Andando più nel dettaglio vediamo come anche il modello abbia la sua importanza. Tra le auto più apprezzate guadagna il primo posto la BMW 5 Berlina (4,67 su 5) seguita dal Range Rover (4,63 su 5) e da un punteggio a pari merito tra l’Honda Jazz (4,5 su 5) e la Seat Leon. In fondo alla classifica, poi, troviamo quelle che vengono definite come le auto peggiori. Non è chiaro se rendano davvero tristi chi le guida, sicuramente, però, sono ritenute meno affidabili. Da evitare sembra essere la Citroen C3, all’ultimo posto della classica con un punteggio di 3,6 su 5. Con qualche centesimo di distanza la precedono la Volkswagen Polo (3,63 su 5) e l’Opel Corsa (3,67 su 5). Se siete prossimi ad effettuare un acquisto tenetelo in considerazione!

LA TIPOLOGIA: SCEGLIERE L’EXECUTIVE PER SENTIRSI FELICI

Non soltanto marca e modello, ma anche la tipologia dell’auto va a incidere sulla felicità di chi la guida. Perché scegliamo proprio quell’auto? Al primo posto troviamo i modelli Premium (4,28 su 5) per comfort e lusso, nonostante il prezzo alto. Segue a ruota il segmento City Car (4,25 su 5), facili da guidare e pratiche per chi vive e lavora in città. Chiude la Top 3 l’utilitaria (4,24 su 5), forte del suo essere mutevole e adattabile ad ogni tipo di conducente.

BASTA LA MARCA AUTO PER ESSERE DAVVERO FELICI?

Possedere un’automobile esteticamente bella, comoda e apprezzata da chi ci sta intorno è senz’altro un’esperienza piacevole. Un po’ azzardato far dipendere da essa la nostra felicità. Attribuirle una responsabilità così grande, rischia di far andare l’uomo incontro a un crollo emotivo quando questa si rompe. La sensazione di felicità è un mosaico complesso. Le vere determinanti vanno, però, ricercate nelle piccole esperienze quotidiane, gratuite e replicabili, che possono, quindi, durare nel tempo. Sicuramente importante inserire la piacevolezza della guida tra le cose che ci rendono felici, ma da sola non basta. Tu cosa inseriresti nella Top 3 delle cose che ti rendono felice?