Mettersi al volante: è un compito da pesce rosso?

Si discute spesso di come il mettersi al volante sia un'abilità innata per pochi. Uno studio israeliano smentisce questa tesi

“Ognuno è un genio, ma se si giudica un pesce dalla sua capacità di arrampicarsi sugli alberi, lui passerà l’intera vita a credersi stupido”. Questa celebre frase di Albert Einstein rischia di essere ormai superata. Un team di ricercatori dell’Università Ben Gurion del Negev, in Israele, ha, infatti, addestrato un pesciolino rosso a “mettersi al volante” del suo acquario a quattro ruote.

GUIDARE: UN COMPITO DAVVERO PER TUTTI

La capacità di muoversi nello spazio è un’abilità fondamentale per la sopravvivenza. Permette ad ogni essere vivente di esplorare l’ambiente, procurarsi del cibo, incontrare altri appartenenti alla propria specie, certi di saper tornare sani e salvi a casa. Questo accade certamente nel proprio ambiente naturale, ma cosa succede se lo si trasporta al di fuori? Gli studiosi hanno addestrato alcuni pesci rossi a utilizzare un Fish Operated Vehicle (FOV). I pesci avevano il compito di “guidare” il FOV verso un bersaglio visivo nell’ambiente terrestre. Erano in grado di azionare il veicolo, esplorare il nuovo ambiente e raggiungere il bersaglio indipendentemente dal punto di partenza, evitando vicoli ciechi e correggendo le imprecisioni. I risultati ottenuti hanno dimostrato come un pesce sia in grado di trasferire le sue capacità di rappresentazione spaziale e di navigazione in un ambiente terrestre completamente diverso.

UN PESCE ROSSO ALLA GUIDA SULLA TERRA: FANTASIA O REALTA’?

Questo esperimento andrebbe a supporto dell’ipotesi che si possieda un’attitudine universale alla guida, indipendente dalla specie. Proprio come a scuola guida, infatti, i pesci sono stati allenati a raggiungere un obiettivo colorato e venivano ricompensati, ogni volta che ci riuscivano, con un po’ di cibo. Intanto un software traduceva i movimenti del pesce in comandi volti a far muovere il “veicolo” nella direzione indicata. Shachar Givon spiega come lo studio dimostri che il pesce rosso ha, dunque, la capacità cognitiva per imparare un compito complesso in un ambiente completamente diverso da quello in cui si è evoluto. Magari con qualche difficoltà iniziale, come per chiunque impari ad andare in bicicletta o a guidare un’automobile.

E’ DAVVERO COSI’ SEMPLICE METTERSI AL VOLANTE?

Perché, allora, l’uomo ha bisogno di un addestramento così complesso e lungo, per imparare a guidare? Innanzitutto occorre mettere in luce la differenza dei termini utilizzati. L’abilità di mettersi al volante in sicurezza non può essere ridotta banalmente alla capacità di sapersi orientare e muovere nello spazio. È encomiabile che i ricercatori siano riusciti ad addestrare un pesce rosso a muoversi al di fuori del suo ambiente naturale. Non possiamo, però, affermare che gli abbiano insegnato davvero a guidare. Mettersi al volante rimane comunque un compito complesso. Il sistema strada, infatti, non è un ambiente spoglio con un unico grande target colorato. Quando usciamo dalla nostra zona di comfort, la casa, ci troviamo in un ambiente caotico, con diversi agenti in continuo movimento (mezzi di trasporto, pedoni, animali). Ecco, quindi, che non ci viene richiesto di mettere in campo soltanto la nostra abilità di andare nella direzione desiderata. Entrano in gioco, così, le capacità attentive, mnemoniche e procedurali proprie dell’uomo.

L’ARTE DEL GUIDARE: IL BISOGNO DI UN ALLENAMENTO EFFICACE

Seppur le capacità sopracitate siano presenti fin dalla nascita e utilizzate per muoverci come bipedi nell’ambiente, quando ci approcciamo alla guida percepiamo la necessità di un allenamento sistematico. La capacità cognitiva di muoverci in un ambiente nuovo, come per il pesce rosso, non manca nemmeno all’uomo. Il saper osservare e riprodurre fedelmente, poi, copre una buona parte dell’apprendimento, attraverso il processo di modelling. Fondamentale, però, è affidarsi a chi, oltre a fare, sa spiegare e far comprendere passo a passo. Ecco l’importanza di scegliere con cura la scuola guida a cui rivolgersi!