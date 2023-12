Buon SicurAnno: bilancio di un anno da ricordare

L’anno sta giungendo al termine, e con orgoglio la Redazione di SicurAUTO.it festeggia un 2023 ricco di traguardi. Il Terzo Report Aftermarket ha segnato un nuovo capitolo di successo. Il prossimo anno si prospetta ancora più promettente, grazie al vostro affetto e alla vostra costante fedeltà che ci accompagnano da oltre due decenni!

BUON SICUR2024: APPUNTAMENTO IL 2 GENNAIO

Riflettendo sugli ultimi 12 mesi di attività, SicurAUTO.it si è distinto per l’approfondimento di notizie di attualità, l’analisi di regolamenti, l’indagine sui trend di mercato e la diffusione di informazioni per i nostri lettori, che sono sia professionisti dell’Independent Aftermarket sia automobilisti-consumatori. La nostra missione rimane quella di fornire chiarezza, essere puntuali e affidabili per i nostri lettori, un impegno che si è rafforzato anche nel 2023, con migliaia di articoli tra i primi risultati di Google News, consolidandoci come fonte d’informazione di riferimento per molti nel settore.

IL 2023 DI SICURAUTO.IT: SUCCESSI, REPORT E DIRETTE TV/RADIO

Il 2023 è stato un anno di successi e attività, riconosciuti per l’elevata autorevolezza e unicità anche dagli addetti ai lavori dell’Automotive e da colleghi. Il più recente è sicuramente il Terzo Aftermarket Report “Auto Connesse ed Elettriche: le opportunità di oggi e domani” a cui abbiamo dedicato una sezione speciale di SicurAUTO.it per la consultazione degli articoli.

Le collaborazioni radiofoniche con Radio Kiss Kiss hanno permesso di condividere utili informazioni sulla manutenzione, sicurezza di guida e Codice della Strada, consolidando il nostro ruolo di fornitori di risposte chiare e affidabili. Nel 2024, prevediamo di pubblicare nuove inchieste e approfondimenti per continuare questo percorso di crescita.

OLTRE 20 MILIONI DI AUGURI: UN RECORD PER SICURAUTO.IT

Il 2023 ha visto superare il record di oltre 21 milioni di lettori, con picchi superiori a 2 milioni in alcuni mesi, consolidandoci tra i 10 portali automotive leader in Italia. Questo successo testimonia il costante impegno nel migliorare il sito, offrendo contenuti sempre più ricchi e autorevoli. Grazie a voi, lettori, per rendere tutto ciò possibile.