Xiaomi SU7 Ultra, record al Nürburgring: com’è stato possibile?

Il prototipo ad alte prestazioni Xiaomi SU7 Ultra ha stabilito un tempo record sul giro sul circuito del Nürburgring, in Germania, il più impegnativo al mondo. La SU7 Ultra ha completato il tracciato in appena 6 minuti e 46.874 secondi, aggiudicandosi il titolo di auto a quattro porte più veloce su questo famoso asfalto. Come ha potuto questa vettura stabilire un primato del genere? Fino a poco tempo fa Xiaomi era un marchio associato esclusivamente alla telefonia, mentre adesso è pronto a dettare nuovi parametri nel campo delle auto e il risultato del Nürburgring parla chiaro. Andiamo a scoprirne i dettagli.

XIAOMI SU7 ULTRA: MOTORE E IMPIANTO FRENANTE

Dal 1927, il circuito del Nürburgring, lungo 20,9 chilometri, ha messo alla frusta le auto come il banco di prova definitivo. Adesso, la Xiaomi SU7 Ultra si è iscritta all’albo d’oro con un tempo straordinario. Il dirigente di Xiaomi, Lei Jun, sulla piattaforma social cinese Weibo ha dichiarato la sua soddisfazione per quanto ottenuto in Germania. “Come nuova arrivata nel settore automobilistico, Xiaomi ha dimostrato grande determinazione e coraggio affrontando la sfida del Nürburgring con la sua prima auto“, ha scritto Lei in cinese, riporta Reuters.

La Xiaomi SU7 Ultra è spinta da un sistema a tre motori che eroga una potenza complessiva di 1.548 CV, permettendole di scattare da 0 a 100 km/h in soli 1,97 secondi e di raggiungere una velocità massima di 350 km/h. Dotata di un sistema di raffreddamento ottimizzato per la pista, la sportiva cinese è in grado di completare due giri del Nürburgring Nordschleife senza surriscaldamento. Inoltre, la la SU7 Ultra è contraddistinta da un sistema frenante di alto livello, che consente di arrestarla da 100 km/h a 0 in soli 30,8 metri. I dischi in carboceramica di dimensioni record per la sua categoria, garantiscono una frenata potente e affidabile anche nelle condizioni più estreme. Gli pneumatici Bilstein EVO T1, invece, assicurano un’aderenza ottimale, permettendo alla vettura di affrontare le curve ad alta velocità con precisione e sicurezza.

XIAOMI SU7 ULTRA: AMPIO UTILIZZO DI FIBRA DI CARBONIO

Il design della Xiaomi SU7 Ultra privilegia le prestazioni massime, con ogni elemento progettuale concepito per esaltare tale scopo. Per quanto riguarda lo stile esterno, la Xiaomi SU7 Ultra si basa sulla Xiaomi SU7 Max con l’aggiunta di un kit aerodinamico e di una carrozzeria maggiorata. Presente un ampio tetto in fibra di carbonio, che riduce il peso di 12 kg.

La fibra di carbonio è diffusa in altri 17 punti: il 90% di questi componenti è realizzato con un processo di stampa a caldo di alta qualità, che garantisce una texture e una qualità superiori. Con una lunghezza di 5115 mm, una larghezza di 1970 mm, un’altezza di 1465 mm e un passo di 3000 mm, è più lunga, più bassa e presenta un aspetto più aggressivo rispetto all’auto dalla quale deriva. Anche nell’abitacolo riscontriamo la fibra di carbonio nei pannelli posteriori dei sedili anteriori, nel pannello della console centrale e nei listelli sottoporta.

XIAOMI SU7 ULTRA: MODALITA’ DI GUIDA

Per le prestazioni in pista, sono disponibili le seguenti modalità:

endurance ;

; qualifiche;

drift ;

; master personalizzata.

Le opzioni per la guida quotidiana includono:

modalità principiante ;

; modalità economica;

modalità bagnata ;

; modalità sportiva;

modalità personalizzata.

Per garantire una guida sicura, per attivare per la prima volta la modalità pista nella Xiaomi SU7 Ultra, i conducenti devono ottenere certificazioni di capacità di guida o di qualificazione. La modalità di guida quotidiana include limitazioni di potenza e velocità.

IL PREZZO DI XIAOMI SU7 ULTRA

La Xiaomi SU7 Ultra sarà disponibile per l’acquisto a partire da marzo 2025, con un prezzo stimato di circa 800.000 yuan (circa 103.500 Euro). La vettura elettrica offre un’esperienza di guida entusiasmante e tecnologicamente avanzata, a un prezzo che la rende accessibile a un pubblico più ampio rispetto alle sue concorrenti dirette, come la Tesla Model S Plaid e la Lucid Sapphire.