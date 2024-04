Xiaomi Super Colossal: Giga Press più grande di quella di Tesla

Xiaomi fa sul serio. Per la maggior parte delle persone questo nome è di facile accostamento al mondo della telefonia, degli smartphone, e dell’elettronica più in generale. L’azienda cinese, però, dall’alto del proprio ricco bagaglio di tecnologie ha scelto di diversificare la propria attività, e di cimentarsi in un campo differente ma altrettanto stimolante e competitivo: quello delle automobili. La Cina cavalca l’onda travolgente dell’espansione dell’alimentazione elettrica, che sarà la principale fonte di motricità del domani, e in questo scenario Xiaomi vuole essere un soggetto forte. Per non dire predominante. La prima auto, la Xiaomi SU7 ha già fatto il suo clamoroso debutto, ma questo è soltanto un antipasto. Come piatto forte, c’è anche il consolidamento di una Giga Press, che si candida a essere la più imponente al mondo.

XIAOMI PRESENTA LA GIGA PRESS “SUPER COLOSSAL”

Le Giga Press sono delle enormi presse in grado di stampare in un unico pezzo intere parti di scocca di un’automobile. Una soluzione che sta rivoluzionando l’intero panorama dell’industria delle quattroruote, oltre a essere una tecnica già ampiamente sposata da Tesla, che si avvale della famosa IDRA. In poche parole, il processo consiste nell’iniettare una lega metallica fusa ad altissima pressione all’interno di due stampi, che devono essere tenuti insieme da una pressione altrettanto elevata. Questo procedimento è da sempre utilizzato nell’industria automotive per produrre piccole parti e componentistica, ma con la Giga Press si utilizza la pressofusione per stampare direttamente la scocca delle vetture.

La nuova “Super Colossal” di Xiaomi promette di strabiliare il grande pubblico grazie alle sue doti fuori dal comune, infatti può applicare 9.100 tonnellate di forza di serraggio (circa 9o milioni di N) per l'”HyperCasting” delle parti EV dei suoi futuri veicoli. Questo dato la colloca un gradino più in alto della IDRA, che si “ferma” a 9.000 tonnellate. Xiaomi dichiara che potrebbe spingersi addirittura fino a 9.500 tonnellate di forza di serraggio. Inoltre, può pressare 72 componenti in un’unica forma, in appena 100 secondi. Riducendo i giunti saldati di 840, diminuendo il peso complessivo dell’auto del 17% e tagliando le ore di produzione del 45%.

XIAOMI UTILIZZERA’ LA LEGA TITAN METAL

L’ulteriore novità è che l’azienda cinese ha sviluppato in modo del tutto autonomo e indipendente la propria lega di alluminio che non richiede alcun trattamento termico: la “Xiaomi Titan Metal” (CN117327949A). Secondo gli autori, la lega è eccellente in termini di prestazioni di pressofusione, di proprietà meccaniche, di durata, di riciclabilità e di costi. Tra l’altro, utilizza il 40% di alluminio riciclato, favorendo il fattore della circolarità che è un pilastro del nuovo modo di fare industria.

XIAOMI, LE AMBIZIONI DI CRESCITA CON SUPER COLOSSAL, E NON SOLO

La “Super Colossal” Giga Press copre un’area di 840 m², corrispondenti a due campi da pallacanestro, per un peso totale di 1050 tonnellate. Xiaomi ha sviluppato un sistema di giudizio di qualità del modello base in grado di completare le ispezioni dei singoli pezzi entro due secondi. Con un’efficienza dieci volte superiore rispetto all’ispezione manuale. Numeri sicuramente straordinari e che dimostrano la forza di una realtà in netta espansione.

Il CEO del colosso cinese, Lei Jun, aveva dichiarato poco tempo fa le proprie legittime ambizioni, senza troppa paura: “Xiaomi ha deciso di investire tanto, partendo dallo sviluppo di tecnologie di base fondamentali, impegnandosi a costruire veicoli eccezionali. In 15-20 anni di sforzi, puntiamo a diventare una delle prime 5 case automobilistiche mondiali.” Per raggiungere questi traguardi i punti focali sono: motore elettrico, batteria, pressofusione, guida autonoma Pilot e abitacolo intelligente. Il primo antipasto è la Xiaomi SU7, ma ben presto arriveranno nuove automobili, che si pongono l’obiettivo di ridefinire la tecnologia dell’intera industria automobilistica mondiale. Non sarà facile, ma le risorse, la tecnica e il coraggio non mancano per imporsi in modo definitivo.