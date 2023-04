VW presenta la trazione elettrica APP550: più potenza e autonomia

Volkswagen ha annunciato il lancio imminente della nuova trazione elettrica APP550 per i modelli ID. Un pacchetto che oltre ad aggiungere più potenza, riduce le materie prime necessarie e migliora efficienza e autonomia massima. Ecco tutti i dettagli anticipati e quando inizieranno le consegne della Volkswagen ID con nuovo motore elettrico.

NUOVI MOTORI ELETTRICI VOLKSWAGEN ID: PIU’ EFFICIENZA E MENO MATERIE PRIME

La gamma elettrica Volkswagen ID sarà commercializzata con una nuova unità motrice che porta la potenza disponibile a 210 kW (286 CV) con una coppia massima di circa 550 Nm, a seconda del rapporto di trasmissione del veicolo. “Poiché lo spazio disponibile non è cambiato, siamo stati costretti a sviluppare un nuovo motore che raggiunge miglioramenti significativi in ​​termini di prestazioni ed efficienza nonostante sia soggetto agli stessi vincoli”, ha dichiarato Karsten Bennewitz, Head of Powertrain and Energy Systems in Development. “Questa è stata una grande sfida per il team di Sviluppo Tecnico e Componenti. Il risultato dimostra che siamo riusciti a ridurre l’utilizzo di materie prime, ottenendo allo stesso tempo un notevole aumento dell’efficienza dei veicoli”.

MOTORI ELETTRICI VOLKSWAGEN ID APP550: COSA CAMBIA

La nuova trazione elettrica APP550 Volkswagen raggiunge una coppia più elevata grazie allo statore potenziato con un numero maggiore di avvolgimenti e una sezione del filo maggiore. Il rotore invece è dotato di un magnete permanente più potente che ha una maggiore capacità di carico. Di conseguenza Volkswagen specifica che anche i cinematismi per la trasmissione sono stati rinforzati per sostenere l’aumento della coppia. “L’inverter è stato sviluppato in modo da poter fornire le elevate correnti di fase necessarie per una maggiore potenza ed efficienza. Agisce come il ‘cervello’ di controllo nel gruppo propulsore. Ciò vale, ad esempio, per le frequenze di clock e i metodi di modulazione per la generazione della corrente alternata a seconda della fase di carico”. Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.

CONSEGNE VOLKSWAGEN ID CON NUOVO MOTORE ELETTRICO APP550

Il nuovo sistema di trasmissione elettrica Volkswagen APP550 con cambio, rotore e statore sarà prodotto nello stabilimento Volkswagen Group Components di Kassel. “Sono ormai 15 anni che sviluppiamo motori elettrici e riduttori e anche qui nella nostra sede da oltre 10 anni”, ha dichiarato Alexander Krick, Head of Technical Development E-Drive, Power Electronics & Transmission. “Grazie alla nostra pluriennale esperienza, abbiamo ottimizzato l’intero sistema attraverso l’uso di speciali lamiere e processi di lavorazione personalizzati, riuscendo così ad aumentare notevolmente l’efficienza”. Volkswagen prevede di consegnare i primi veicoli con la nuova generazione di motori elettrici APP550 a partire dalla fine dell’anno.