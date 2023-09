Volkswagen taglia 269 dipendenti: “boom EV finito senza incentivi”

Le vendite di auto elettriche in Germania nel Q4 2023 diranno se le previsioni di una bolla destinata ad esplodere sono fondate. Secondo quanto riporta Der Spiegel, il taglio di 269 posti di lavoro con contratti a termine nello stabilimento Volkswagen è un segnale premonitore di un periodo tutt’altro che roseo. La reazione del Costruttore è dovuta allo stop degli incentivi all’acquisto per le aziende e il taglio degli incentivi per i privati. La fabbrica Volkswagen di Zwickau, dove sono assemblati i modelli elettrici del gruppo, è attualmente la più colpita.

269 CONTRATTI NON RINNOVATI: VOLKSWAGEN SI ADEGUA AL TAGLIO DEGLI INCENTIVI

Volkswagen ha reso noto che nella sua fabbrica di Zwickau terminerà 269 contratti a termine che sono in scadenza entro l’anno. Si prevede anche una revisione degli orari di lavoro. I dettagli saranno discussi con le rappresentanze sindacali nei giorni a venire, e un incontro è previsto proprio questo giovedì presso l’impianto tedesco. Il quotidiano tedesco scrive che la ragione dietro a questa decisione risiede nell’ “attuale panorama di mercato“. Con l’inflazione in aumento e una riduzione degli incentivi, sembra che gli automobilisti stiano ripensando all’acquisto di veicoli elettrici. Lo stabilimento di Zwickau produce esclusivamente per i brand Volkswagen, Audi e Cupra e ha 10.700 dipendenti.

DAL 2024 MENO INCENTIVI AUTO ELETTRICHE IN GERMANIA PER I PRIVATI

Der Spiegel scrive che le vendite di auto elettriche ad agosto in Germania erano in pieno boom: 86.649 veicoli elettrici quasi il 32% delle nuove immatricolazioni. E’ più del doppio rispetto all’anno precedente, e secondo l’Ufficio Federale per la Motorizzazione, è il secondo tasso più alto mai registrato in un singolo mese. Tuttavia, questa crescita apparentemente positiva è stata alimentata principalmente da acquisti dell’ultimo minuto da parte delle aziende, dato che gli incentivi governativi per loro sono terminati a fine agosto 2023. Il governo tedesco ha infatti annunciato il taglio che sarà:

totale per le aziende , quindi zero incentivi all’acquisto EV dal 1° settembre 2023 ;

, quindi all’acquisto EV ; parziale per i privati, con un contributo ridotto da 4500 euro a 3000 euro dal 1° gennaio 2024.

Senza incentivi il mercato rischierebbe di perdere una buona fetta di immatricolazioni che anche in Italia sono state assorbite per oltre la metà da flotte e autonoleggi.

70% DI AUTO ELETTRICHE VENDUTE IN GERMANIA SONO AZIENDALI

Per ora la fabbrica di Zwickau dove il gruppo Volkswagen assembla le auto elettriche è l’unica ad aver ricevuto questo provvedimento. Ma come riporta il quotidiano tedesco, si teme per molti altri contratti a tempo determinato. “Ad agosto quasi il 70% delle nuove auto elettriche registrate erano intestate ad aziende. Se l’acquisto di veicoli elettrici dovesse diventare meno appetibile per questa quota importante di clientela, nei mesi successivi vedremmo una ripercussione nelle immatricolazioni”, sono le previsioni di Ernst & Young.