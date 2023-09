Noleggio auto: +47% di immatricolazioni nel primo semestre 2023

Ottime risultanze per il noleggio auto, o meglio per il noleggio veicoli, nel primo semestre 2023: l’analisi semestrale ANIASA sulla mobilità pay-per-use, a breve e lungo termine e in sharing, ha registrato infatti una decisa crescita del +47% di immatricolazioni, con una flotta circolante che ha superato 1 milione e 300 mila veicoli. Confermato inoltre il ruolo chiave del noleggio nella diffusione di veicoli a basse o a zero emissioni.

NOLEGGIO AUTO: I NUMERI DELLA CRESCITA NEL 2023

Nel dettaglio, durante i primi 6 mesi del 2023 il settore del noleggio ha immatricolato 308.950 veicoli, il 33% dei totali nuovi messi sulle strade italiane. In pratica 1 veicolo nuovo su 3 è a noleggio, per una crescita, come detto, del +47% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Il nuovo aumento dei volumi registrato dal settore riguarda non solo i nuovi ‘innesti’ nel parco auto, ma anche la consistenza complessiva della flotta dei veicoli a noleggio circolanti in Italia, che ha toccato l’importante cifra di 1 milione e 300 mila unità. Di questi 1.197.000 risultano noleggiati a lungo termine da aziende, pubbliche amministrazioni e privati (con partita IVA o solo codice fiscale) e 135.000 presi in locazione a breve termine per esigenze turistiche o di business.

NOLEGGIO AUTO FONDAMENTALE NELLA DIFFUSIONE DI AUTO ELETTRICHE E PLUG-IN IN ITALIA

Se non ci fosse il comparto del noleggio auto a che punto sarebbe la mobilità sostenibile in Italia? A un punto molto basso (già in termini assoluti non è che vada benissimo), considerando che il 34% dei veicoli elettrici nazionali e ben il 63% di quelli ibridi plug-in sono immatricolati per il noleggio. E questo nonostante gli incentivi ‘ad handicap’ che per il noleggio e il car sharing prevedono pochi fondi e sconti dimezzati rispetto ai contributi per le persone fisiche. Inoltre le società di noleggio restano sempre in attesa di un alleggerimento del peso fiscale sui costi connessi alle auto ecologiche, che continuano a penalizzarle rispetto ai diretti competitor di altri Paesi europei. Novità in tal senso sono attese dalla prossima Legge di Bilancio che dovrebbe riprendere quanto già previsto dalla Legge Delega Fiscale.

NOLEGGIO LUNGO TERMINE: IN AUMENTO I PRIVATI

Molto bene, come sempre, il noleggio lungo termine: tra i segmenti di clientela che hanno visto un’ulteriore crescita rispetto allo scorso anno si sono distinti soprattutto i privati, con e senza partita IVA. In particolare, i privati che hanno scelto di non acquistare la vettura, ma di prenderla a noleggio per 1 o più anni, hanno raggiunto le 163.000 unità, circa il 14% del totale veicoli in flotta. Ovviamente le aziende, con il 76% dei mezzi a nolo in circolazione, sono ancora la clientela preferita dei noleggiatori, mentre il restante 10% è nelle mani delle pubbliche amministrazioni.

NOLEGGIO BREVE TERMINE 2023: TARIFFE SCESE DEL -9,4% NEL PRIMO SEMESTRE

Per quanto riguarda invece il noleggio breve termine, secondo i dati ANIASA nel primo semestre dell’anno ha evidenziato una decisa crescita, anche se non è stato ancora colmato il gap nei volumi rispetto al preiodo pre-pandemia. Dal 2019, infatti, il settore ha perso quasi 1 noleggio su 5 (-17,5%), ma sta proseguendo la fase di recupero, complice la graduale soluzione delle difficoltà di approvvigionamento dei veicoli registrate negli anni scorsi. Nei primi sei mesi del 2023 sono scesi anche i prezzi del noleggio (-9,4% rispetto allo scorso anno), ma gli indicatori positivi non finiscono qui: bene il giro d’affari (+21% vs 2019) e i giorni di noleggio (+4%), la flotta si è rafforzata (+1%) e si sono pure allungate le durate dei noleggi (+26%).

AUTO PIÙ NOLEGGIATE IN ITALIA NEL 2023

Terminiamo con la top ten dei modelli di auto più noleggiati in Italia nei primi 6 mesi del 2023: