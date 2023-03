Volkswagen: in Canada una Gigafactory operativa dal 2027

Volkswagen intensifica le sue attività in Nord America per stare al passo dei competitor nella corsa alla leadership del mercato elettrificato. Il Gruppo e la sua controllata PowerCo specializzata nella produzione di batterie al litio hanno scelto il Canada, per la prima gigafactory Volkswagen al di fuori dell’Unione europea. Qui a partire dal 2027 partirà la produzione di celle standardizzate per le batterie delle auto elettriche Volkswagen.

PRODUZIONE DI BATTERIE NEGLI USA: L’EFFETTO DEGLI INCENTIVI

La decisione di espandere la produzione di celle PowerCo dall’Europa al Canada, spiega un comunicato del gruppo, è un ulteriore step dell’ambiziosa strategia di crescita in Nord America. Bisogna ricordare anche che la politica USA è stata molto più efficace in fatto di incentivi per le aziende rispetto all’Europa. “La nostra strategia per il Nord America è una priorità chiave nel nostro piano in 10 punti che abbiamo presentato lo scorso anno”, ha dichiarato Oliver Blume, CEO Volkswagen Group. “Con le decisioni per la produzione di celle in Canada e un sito nella Carolina del Sud, stiamo accelerando l’esecuzione della nostra strategia per il Nord America”.

PRODUZIONE BATTERIE AL LITIO: GLI USA DOVRANNO BATTERE LA CINA

Thomas Schmall, membro del consiglio di amministrazione per la tecnologia di Volkswagen AG e presidente del consiglio di sorveglianza di PowerCo SE ha aggiunto: “PowerCo è sulla buona strada per diventare un produttore globale di batterie. Con l’espansione in Nord America, entreremo in un mercato chiave per la mobilità elettrica e la produzione di celle per batterie, portando avanti a pieno ritmo la nostra strategia globale per le batterie. Il Canada e l’Ontario sono partner perfetti per ampliare il nostro business delle batterie e i posti di lavoro nell’economia verde, poiché condividiamo gli stessi valori di sostenibilità, responsabilità e cooperazione. Ci impegniamo a essere un partner affidabile e un buon vicino per la gente di St. Thomas e dell’Ontario”. Nell’immagine sotto, il progetto di recupero e riciclo delle celle di batterie al litio esauste in Germania.

PRODUZIONE BATTERIE AL LITIO VOLKSWAGEN IN CANADA DAL 2027

L’annuncio di Volkswagen è roboante perché esce dal coro dei recenti annunci che vedono collocazioni di progetti orientati prevalentemente all’ottenimento dei crediti riconosciuti dal governo per i produttori di tecnologie a basse emissioni. “L’annuncio di Volkswagen è una vera testimonianza della nostra forza lavoro altamente qualificata e del forte e crescente ecosistema di batterie del Canada”, ha espresso il ministro canadese dell’innovazione, della scienza e dell’industria Francois Philippe Champagne. “La decisione di VW di stabilire la sua prima gigafactory all’estero in Canada parla della competitività del nostro paese quando si tratta di attrarre grandi investimenti. Con Volkswagen e PowerCo, il nostro governo non vede l’ora di lavorare insieme per un’economia più pulita, sostenibile e resiliente”.