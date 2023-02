Volkswagen ID.3: resoconto long test dopo 60 mila km

L’Automobile Club Tedesco ha pubblicato il report del long test Volkswagen ID.3, la prima auto elettrica del Costruttore concepita su una piattaforma elettrica che ha permesso l’alloggiamento di una batteria da 77 kWh. Come afferma l’ADAC, è anche l’auto elettrica a cui sono stati imputati diversi difetti del software e di qualità dei materiali. I tecnici dell’ADAC hanno utilizzato la Volkswagen ID.3 sul campo, in una prova durata 18 mesi e 60 mila km. Ecco com’è andata.

LA VOLKSWAGEN ID.3 NEL TEST DELL’ADAC

Prima di passare ai pro e contro secondo l’ADAC, che rispondono alla domanda “cosa aspettarsi dall’acquisto della Volkswagen ID.3?”, facciamo le presentazioni. L’auto elettrica è stata sottoposta dall’ADAC a un long test da quando è entrata a far parte della flotta di auto utilizzate presso il centro tecnico ADAC di Landsberg. La Volkswagen ID.3 Pro S a 4 posti nell’allestimento “Tour” è costata 48.550 euro ed è in servizio dal 7 maggio 2021. Da allora la Volkswagen ID.3 ha percorso 60 mila km e i tecnici dell’ADAC hanno fatto un primo bilancio su:

autonomia reale misurata e ricarica della batteria;

difetti, problemi tecnici e manutenzione.

AUTONOMIA E RICARICA DELLA VOLKSWAGEN ID.3 NEL TEST ADAC

“Se sei cauto con velocità e accelerazione, puoi raggiungere un’autonomia di circa 400 km con la Volkswagen ID.3 in autostrada”, commenta l’ADAC. Ma l’autonomia può scendere a 300-320 km a temperature sotto zero. “Anche con temperature esterne di -9 °C, è stato possibile guidare per 400 km, dai piedi delle Alpi al ghiacciaio Rettenbach vicino a Sölden (Tirolo) fino a un’altitudine di quasi 2700 metri e ritorno con una sola carica della batteria”. La ricarica presso una colonnina HPC (High Power Charging) fa recuperare 250 km in 20-30 minuti. In inverno invece è necessario pianificare più tempo per le soste di ricarica. Durante il test è stato monitorato anche lo State of Health (SOH) della batteria ad alta tensione a circa 21 mila, 46 mila e 59 mila km. È stata rilevata una capacità residua della batteria del 96% in tutte e tre le misurazioni. “Questo è un risultato molto soddisfacente e supporta la tesi secondo cui una batteria perde più capacità all’inizio della sua vita, ma poi invecchia più lentamente”, afferma l’ADAC.

DIFETTI VOLKSWAGEN ID.3: SOFTWARE E CONNETTIVITÀ DA MIGLIORARE

I tecnici ADAC attribuiscono un punteggio basso alle funzioni di connettività e software della ID.3 da migliorare. In particolare:

la regolazione temperatura e volume sotto al display centrale. “L’impostazione desiderata non può essere regolata con precisione e gli slider sono difficili da trovare di notte perché non sono illuminati”.

sotto al display centrale. “L’impostazione desiderata non può essere regolata con precisione e gli slider sono difficili da trovare di notte perché non sono illuminati”. pulsanti touch del volante . “I pulsanti sono belli da vedere, ma insensibili e non possono essere azionati alla cieca”.

. “I pulsanti sono belli da vedere, ma insensibili e non possono essere azionati alla cieca”. sistema di infotainment lento . “Ci vuole molto tempo prima che il sistema si avvii. C’è sempre un “secondo da aspettare” fino a quando gli input delle dita tramite il touchscreen non vengono elaborati dal sistema”.

. “Ci vuole molto tempo prima che il sistema si avvii. C’è sempre un “secondo da aspettare” fino a quando gli input delle dita tramite il touchscreen non vengono elaborati dal sistema”. Apple Carplay . “È fastidiosa perché le interfacce utente finiscono spesso in primo piano, anche se non si desidera utilizzare le funzioni”.

. “È fastidiosa perché le interfacce utente finiscono spesso in primo piano, anche se non si desidera utilizzare le funzioni”. l’applicazione della ID.3. “Non memorizza alcun dato di guida a cui è possibile accedere”.

MANUTENZIONE E RIPARAZIONI VOLKSWAGEN ID.3 IN 60 MILA KM

La Volkswagen ID.3 fa i tagliandi auto ogni due anni, indipendentemente dal chilometraggio, quindi l’auto usata dall’ADAC nel test è tornata in officina solamente per alcune riparazioni.