VIN Tesla: cosa si può sapere dal numero di telaio

Con l’espansione degli stabilimenti di produzione Tesla nel mondo, può essere utile sapere dove è stata costruita l’auto dal numero di telaio o VIN. In questo approfondimento vediamo come leggere il VIN Tesla e quali informazioni si possono ottenere sulle caratteristiche dell’auto.

DOVE VENGONO COSTRUITE LE AUTO TESLA: LE GIGA FACTORY OPERATIVE AD OGGI

Dai commenti di molti utenti nei gruppi facebook Tesla sembra che alcune auto si differenziano da altre per finiture e dettagli nell’assemblaggio in base allo stabilimento da cui sono uscite. Adesso che anche la Gigafactory Berlin-Brandenburg in Germania è operativa, Tesla produce Model Y e Model 3 in Europa, mentre le Model S e Model X provengono dagli USA (Fremont). Prima della produzione europea, Model 3 e Model Y provenivano invece dalla Gigafactory 3 Tesla di Shanghai. Quindi ricapitolando, ad oggi gli stabilimenti di produzione delle auto Tesla sono ad oggi, in:

California (USA) per la costruzione di Tesla Model S, Model X, Model 3 e Model Y;

(USA) per la costruzione di Tesla Model S, Model X, Model 3 e Model Y; Texas (USA) per la costruzione di Tesla Model 3 e Model Y, prossimamente anche Cybertruck;

(USA) per la costruzione di Tesla Model 3 e Model Y, prossimamente anche Cybertruck; Nevada (USA) per la costruzione di Tesla Semi;

(USA) per la costruzione di Tesla Semi; Shanghai (Cina) per la costruzione di Tesla Model 3 e Model Y;

(Cina) per la costruzione di Tesla Model 3 e Model Y; Berlino (Europa) per la costruzione di Tesla Model 3 e Model Y;

(Europa) per la costruzione di Tesla Model 3 e Model Y; Santa Catarina (Messico), la costruzione è stata ufficializzata da Tesla anche su Twitter.

SAPERE DOVE È STATA COSTRUITA UNA TESLA DAL NUMERO SI TELAIO

Per sapere dove è stata costruita una Tesla tramite il numero del telaio (VIN), basta leggere il codice alfa numerico che si trova, oltre che sui documenti, alla base del parabrezza e sul montante centrale, in basso, lato guidatore. Lo stabilimento Tesla di costruzione dell’auto è indicato dall’11° cifra, precisamente subito prima della sequenza da 12^ a 17^ che individua il singolo telaio. Ecco cosa significano le lettere attribuite alla fabbrica:

R , Texas;

, Texas; F , California;

, California; N , Nevada;

, Nevada; B , Berlino;

, Berlino; C, Shanghai.

COSA SIGNIFICANO I SIMBOLI DEL NUMERO DI TELAIO (VIN) TESLA

Le informazioni che si possono ottenere dal numero di telaio Tesla, come per il VIN delle auto tradizionali riguardano le caratteristiche costruttive. E’ chiaro che chi possiede già l’auto dovrebbe conoscerne esattamente anche le dotazioni, ma la decodifica del VIN Tesla, può essere utile anche a chi vuole acquistare un’auto usata senza rifarsi esclusivamente sui badge attaccati alla carrozzeria o a valutazioni sommarie degli interni. Vediamo nel dettaglio il significato delle cifre alfanumeriche: