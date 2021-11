USA: i clienti Tesla fanno i finanziamenti più lunghi

Un’indagine sui finanziamenti auto online rivela per quanto tempo sono disposti ad indebitarsi i clienti americani con l’acquisto delle auto nuove e usate

Tesla è il brand in testa alla classifica delle vendite mondiali di auto elettriche nel primo semestre 2021 e in testa in Europa con la Tesla Model 3. Secondo uno studio USA sull’acquisto delle auto a rate, Tesla è anche davanti a tutti i brand per cui i clienti sono disposti a sottoscrivere finanziamenti più lunghi. Ecco i dati in dettaglio.

L’INDAGINE USA SUI FINANZIAMENTI AUTO

L’indagine sui finanziamenti auto negli USA ha analizzato circa 29.000 prestiti auto da ottobre 2018 a ottobre 2021 richiesti per l’acquisto di modelli di 30 brand auto e pickup. La durata del finanziamento è in media legata al reddito: dall’indagine risulta che nelle aree metropolitane, dove c’è una maggiore disponibilità di liquidità da dare in acconto, gli acquirenti possono risparmiare di più sugli interessi e fare un finanziamento breve. Tra le 48 aree metropolitane dello studio solo il 7,4% dei richiedenti ha scelto un finanziamento superiore a 6 anni. Inoltre nella classifica dei finanziamenti auto non c’è nessun brand con una rateizzazione superiore a 72 mesi. Ecco quanto, secondo l’indagine sono disposti a indebitarsi gli automobilisti USA con l’acquisto delle auto.

FINANZIAMENTO AUTO TESLA: NEGLI USA FINO A 6 ANNI

Nella classifica dei finanziamenti auto richiesti online, Tesla è il brand per cui i clienti sono disposti a fare un finanziamento più lungo. Evidentemente, oltre al valore del brand, anche gli aggiornamenti OTA e la possibilità di guidare un’auto che “migliora” nel tempo, anziché svalutarsi, sono decisivi. Gli acquirenti Tesla contraggono prestiti con maggiore durata, in media 67,1 mesi. Al secondo posto c’è RAM davanti a Ford. Il rapporto chiarisce che non sono stati presi in considerazione brand numericamente poco rappresentativi. Clicca l’immagine per vederla a tutta larghezza.

FINANZIAMENTI AUTO E PREZZI IN AUMENTO

L’orientamento degli automobilisti USA è prevalentemente indirizzato ai finanziamenti tra 5 e 6 anni, con una media del 46,2% di mutuatari che finanziano oltre cinque anni. La durata del finanziamento, è legata anche all’andamento dei prezzi delle auto nuove, come afferma lo studio. Le durate medie dei prestiti auto negli USA sono diminuite nel 2020 prima di aumentare significativamente nel 2021. Dal minimo raggiunto negli ultimi tre anni a novembre 2020 (59,9 mesi in media) è stato raggiunto un picco triennale di 65,6 mesi, a luglio 2021.