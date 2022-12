UK: parcheggi multipiano non adatti al peso delle auto elettriche

Secondo la British Parking Association i parcheggi multipiano sono a rischio crollo perché progettati secondo standard inadatti al peso delle auto elettriche

La diffusione delle auto elettriche potrebbe causare il crollo dei parcheggi multipiano nel Regno Unito, a causa del peso maggiore rispetto alle auto ICE. E’ l’allarme dei tecnici dell’associazione britannica che rappresenta i proprietari di parcheggi, secondo cui i parcheggi della Gran Bretagna non sono stati progettati per sopportare il peso delle auto con enormi batterie al litio.

PARCHEGGI MULTIPIANO SECONDO STANDARD DI CARICO DEL 1976

Come riporta il Dailymail, la British Parking Association ha reso pubblici i timori sui potenziali danni che potrebbero subire i parcheggi multipiano sotto il peso dei veicoli elettrici. Danni potenzialmente “catastrofici”, secondo la BPA, che ha esortato le autorità locali a condurre indagini strutturali. Nel Regno Unito la maggior parte dei 6.000 parcheggi multipiano sono stati costruiti secondo le linee guida basate sul peso delle auto circolanti nel 1976. “Quando vedi i pesi dei veicoli che escono dalle fabbriche, inizi a chiederti se gli standard esistenti siano adeguati, ha dichiarato Chris Whapples, ingegnere civile e membro della BPA. “Se i veicoli pesano più di quanto la struttura è originariamente progettata a sopportare, gli effetti potrebbero essere catastrofici. Non abbiamo ancora avuto un incidente, ma sospetto che sia solo una questione di tempo”. Un allarme che si aggiunge a quello degli incendi delle auto elettriche nei parcheggi sotterranei, di cui abbiamo parlato nella nostra mega indagine.

UK VERSO IL BAN DELLE AUTO ELETTRICHE NEI PARCHEGGI IN BASE AL PESO

Secondo i dati delle immatricolazioni 2021 in UK, circa 1 nuova auto su 10 è elettrica e quasi una (7%) era Plug-in. L’Institute of Structural Engineers ha promosso subito un aggiornamento delle linee guida per la progettazione di parcheggi multipiano e sotterranei che saranno pubblicate a gennaio 2023. In particolare dovrebbero essere consigliati parcheggi più grandi e una capacità di sopportare carichi maggiori per gli edifici di nuova progettazione e il rafforzamento dei parcheggi esistenti, dove possibile. L’impossibilità di rinforzare le strutture potrebbe comportare il ban dei veicoli elettrici in base al loro peso in alcuni parcheggi, opzione suggerita da Whapples.

AUTO ELETTRICHE CHE PER IL PESO NON SI POSSONO GUIDARE CON LA PATENTE B

Nel 2021 la Tesla Model 3 è stata la seconda auto più venduta in assoluto, dietro la Vauxhall Corsa, molto più leggera. Anche questo ha portato la società di consulenza New AutoMotive a sostenere una tesi più cauta. “Forse la BPA dovrebbe essere più preoccupata per un aumento dei SUV come la Land Rover Discovery, che pesa 2,4 tonnellate”. Non si può però non contare il fatto che con il ban alle auto ICE sarà inevitabile un aumento del peso medio del parco circolante. Inoltre andrebbe confrontato in modo più ampio il peso dei veicoli elettrici e ICE per tipologia. E volendo restare tra i SUV e pickup, la General Motors, importa da poco in UK anche il GMC Hummer EV, un bestione lungo oltre 5 metri, che proprio per la massa in ordine di marcia (4300 kg) non si può neppure guidare con la patente B per autovetture.