UFI amplia la gamma dei filtri abitacolo HEPA per la Tesla Model Y

UFI Filters è tra i maggiori produttori di soluzioni di filtrazione e gestione termica e forte di questa esperienza, ha ampliato i cataloghi aftermarket UFI e SOFIMA: arrivano i nuovi filtri abitacolo per Tesla Model Y, un’auto simbolo della mobilità elettrica.

FILTRO HEPA TESLA MODEL Y: IL FILTRO AFTERMARKET UFI

Il filtro abitacolo HEPA UFI per Tesla Model Y nasce da un’importante esperienza nel primo equipaggiamento, attiva già dal 2021, sottolinea l’azienda. Certificato secondo la normativa EN1822, garantisce un’efficienza del 99,975% nel trattenere particelle inferiori a 0,3 μm, comprese polveri sottili, virus, batteri e spore. Per intenderci, una particella di 0,3 μm è mille volte più piccola di un capello umano.

Grazie alla sua grande superficie filtrante, questo filtro è adatto per i veicoli elettrici, che offrono più spazio a disposizione per i sistemi di ventilazione avanzati. Prodotto nello stabilimento high-tech di Ostrava (Repubblica Ceca), il filtro HEPA viene realizzato in ambienti a pulizia controllata, come avviene per le clean room ospedaliere: ogni dettaglio è curato per evitare la minima contaminazione.

Paolo Cataldi, General Manager della Business Unit Aftermarket di UFI Filters, sottolinea: “Questo inserimento conferma l’eccellenza UFI e la nostra capacità di rispondere alle nuove esigenze della mobilità elettrica, con soluzioni affidabili e all’avanguardia.”

CONTRO GLI ODORI: ENTRANO IN GIOCO I CARBONI ATTIVI

Il secondo protagonista è il filtro ai carboni attivi, progettato per bloccare molecole di gas e cattivi odori. Anche in questo caso, UFI ha fatto le cose in grande: il media filtrante ad alte prestazioni proviene dallo stabilimento UFI GREEN in Cina, alimentato da energia fotovoltaica. Un esempio concreto di produzione sostenibile e responsabile.

Il filtro, realizzato con la massima attenzione alla qualità, è fondamentale per garantire un abitacolo sempre fresco e privo di agenti inquinanti volatili, specialmente in contesti urbani trafficati o zone industriali.

QUANDO SOSTITUIRE IL FILTRO ABITACOLO?

Tesla consiglia la sostituzione ogni tre anni, ma in condizioni ambientali particolari può essere necessario anticipare l’intervento come consigliamo in questa guida. Alcuni segnali da non ignorare:

Riduzione del flusso d’aria

Appannamento del parabrezza

Odori persistenti all’interno dell’abitacolo

In questi casi, è buona norma intervenire tempestivamente. Gli autoriparatori, anche grazie alla nuova offerta aftermarket di UFI, possono garantire ricambi di qualità OE e supportare i clienti nella manutenzione corretta della propria auto elettrica.