Tesla Model X per la Polizia di Stato: autonomia e dotazioni

La lotta al crimine si fa più… ecologica! La Tesla Model X, una delle auto elettriche più performanti al mondo, entrerà infatti a far parte della flotta della Polizia di Stato italiana. Stanno infatti circolando le prime immagini all’interno di un capannone di una Model X con la livrea della Polstrada, in attesa degli ultimi ritocchi. Ecco quanto fa di autonomia e quali sono le principali dotazioni.

TESLA MODEL X POLIZIA STRADALE: DOVE LA VEDREMO

Non ci sono ancora annunci ufficiali, ma secondo i rumors la Tesla Model X della Polizia di Stato dovrebbe entrare in servizio solo sull’autostrada A22 del Brennero e pare che si tratti di un modello concesso in uso gratuito, visto che al momento non è previsto alcun bando per forniture di auto elettriche da parte del marchio americano. Chissà se con questa operazione c’entra qualcosa il progetto della mega villa di 800 mq che Elon Musk, patron di Tesla, vuole farsi costruire in Trentino-Alto Adige, dove passa buona parte del percorso dell’Autobrennero…

A vedere le immagini la preparazione della Model X della Polizia sembra ancora in corso, dato che mancano ancora dettagli importanti come le targhe e i lampeggianti. C’è molta curiosità proprio riguardo alla posizione dei lampeggianti che difficilmente potranno trovare spazio, come di consuetudine, sul tetto dell’auto, considerata la copertura in vetro e la scenografica apertura ad ali di gabbiano delle porte posteriori.

TESLA MODEL X: L’AUTONOMIA NON È UN PROBLEMA

La notizia della Tesla Model X in dotazione alla Polizia Stradale sta già facendo il giro del web e una buona parte dei commenti punta l’indice sull’autonomia della vettura (“Pensa se si ferma durante un inseguimento”) e sulle difficoltà di ricarica, i classici argomenti di chi detesta le auto elettriche. In realtà con la Model X questi pericoli sono in buona parte scongiurati, visto che il SUV elettrico, nell’allestimento Plaid che dovrebbe essere quello in forza alla Polstrada, garantisce 543 km di autonomia (poi sappiamo che nella realtà sono un po’ di meno), sufficienti per l’uso giornaliero di una pattuglia. Inoltre le ricariche presso i Supercharger Tesla sono relativamente rapide. Nulla da ridire invece sulle prestazioni, davvero all’altezza della situazione: 1020 CV di potenza, velocità massima 262 km/h, da 0 a 100 in 2,6 secondi.

Ecco tutti i dati tecnici, riferiti sempre all’allestimento Plaid:

Autonomia (WLTP): 543 km

1/4 di miglio: 9,9 s

Coefficiente di resistenza aerodinamica: 0,24 Cd

Cerchi: 20″ o 22″

Traino: 2.250 kg

Peso: 2.462 kg

Sedili: fino a 6

Ricarica Supercharger massima: 250 kW

Accelerazione: 2,6 s 0-100 km/h (sottratto il rollout)

Velocità massima: 262 km/h

Potenza del veicolo: 1020 CV (basato su test di accelerazione, simulazione e limiti della batteria)

Potenza motore (R85): avantreno 314 kW, retrotreno 309 kW x 2

Powertrain: Tri Motor.

TESLA MODEL X: DOTAZIONI E PREZZO

Per quanto riguarda invece le dotazioni della Tesla Model X non sapremmo neanche da dove cominciare: avviso di angolo cieco, controllo elettronico della stabilità (ESP), controllo elettronico della trazione, sistema anticollisione laterale, frenata automatica di emergenza, cruise control, sensori di parcheggio anteriori e posteriori, sensori pressione pneumatici, telecamera posteriore ad alta definizione, sistema Stop&Start, navigatore, gancio traino fino a 2.250 kg e molto altro. Tutti di serie!

Per la cronaca un gingillo del genere costa 114.990 euro.