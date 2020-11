Tesla Model 3: cos’è e come funziona la Valet Mode

Come funziona la Tesla Valet Mode: ecco cos’è, come si attiva e perché aiuta a proteggere l’auto dopo aver lasciato le chiavi

Una delle funzioni più curiose e utili inventate da Tesla è la Valet Mode ormai disponibile sulla Tesla Model S, Model X, Model Y e Model 3. Ma cos’è e come funziona la modalità Tesla Valet? Ecco perché e quando è importante attivare la Valet Mode e quali sono i limiti che bisogna sapere per utilizzarla al meglio.

TESLA VALET MODE: COME FUNZIONA

Quante volte avete temporeggiato all’idea di affidare le chiavi della vostra auto a un estraneo? Basta pensare all’autolavaggio o al parcheggio del ristorante per citare solo i casi più frequenti. Ecco i contesti che ci aiuteranno a capire cos’è la Tesla Valet Mode e perché è utile. Ogni Tesla (o meglio ogni chiave) ha la possibilità di memorizzare un profilo conducente, così quando il proprietario sale a bordo tutti i comandi e le impostazioni si predispongono come desidera. Quando però l’auto deve essere affidata a terzi, entra in giovo la Tesla Valet Mode che protegge l’auto dall’uso improprio o limita l’utilizzo di molte funzioni. Con la modalità Valet della Tesla Model 3 attivata ad esempio:

– la velocità massima è limitata a 113 km/h;

– Potenza e accelerazione sono ridotte;

– Vano bagagli anteriore e posteriore non sono apribili;

– I comandi vocali sono disattivati;

– Le destinazioni “Casa” e “Lavoro” non sono visibili dal navigatore;

– L’Autopilot Tesla non è attivo;

– La connettività è limitata (elenco chiavi oscurato, profilo utente non visualizzabile, wifi e Bluetooth inattivi e Accesso all’App impedito).

COME ATTIVARE LA MODALITA’ VALET

Tutte le funzioni della Tesla Valet Mode si possono facilmente attivare in vari modi, ma ci sono ovviamente delle precazioni da ricordare. Come si attiva la modalità Valet Mode? Si può fare tramite Touchscreen o tramite App.

– Attivare la Modalità Valet tramite Touchscreen. Con il selettore marce in Park, accedere al profilo conducente nella parte alta del touchscreen e selezionare “Valet Mode”. Alla prima attivazione della modalità Valet, bisogna inserire il codice PIN a 4 cifre da utilizzare anche successivamente per annullare.

– Attivare la Modalità Valet tramite App. Con le stesse modalità precedenti.

COME DISATTIVARE LA MODALITA’ VALET

Se si vuole disattivare la modalità Tesla Valet l’auto deve essere sempre in Park. Quindi basta toccare sul display “Valet Mode” e inserire il codice PIN a 4 cifre. Può succedere di non ricordare il PIN Tesla. In tal caso è sufficiente impostarne uno nuovo tramite l’account Tesla accedendo all’App tramite smartphone. In realtà è anche più immediato e facile annullare la modalità Valet dall’App poiché non serve inserire alcun PIN. Cosa bisogna ricordare quando si attiva la modalità Valet Tesla? E’ sconsigliabile di farlo quando l’auto è usata per trainare qualcosa tramite il gancio: in questa condizione infatti la coppia limitata potrebbe creare situazioni di difficoltà alla guida e in salita.