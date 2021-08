Tesla Model 3: cosa fare in caso d’incidente [VIDEO]

I vigili del fuoco USA spiegano come comportarsi in un incidente con un'auto elettrica come la Tesla Model 3. Ecco i consigli da seguire

Saper prestare soccorso a un’auto elettrica coinvolta in un incidente diventa ancora più importante con la diffusione delle diverse tipologie di auto ibride ed elettriche L’alta tensione non deve essere un impedimento per i soccorritori professionisti (che sono preparati a farlo) e poi per chi si ferma a prestare le prime cure ai feriti. Ma quali sono le regole basilari e come bisogna comportarsi in caso di incidente con un’auto a batteria? Nel video qui sotto una squadra di vigili del fuoco USA mostra come intervenire sulla Tesla Model 3 dando alcuni consigli che possono tornare utili anche per molte altre auto elettriche.

Aggiornamento del 4 agosto 2021: miglioramento della leggibilità e contenuti più attuali

ARANCIONE SIGNIFICA ALTA TENSIONE: OCCHIO

La prima cosa da fare è individuare i componenti ad alta tensione che nella Tesla Model 3 sono la batteria sul pavimento, il convertitore DC-DC nella parte posteriore dell’auto e i cavi ad alta tensione. Poi c’è il riscaldatore al centro della zona anteriore dell’abitacolo, e il compressore dell’aria condizionata nella zona davanti al passeggero. Certo vi starete chiedendo semmai questi componenti saranno nello stesso punto per tutte le auto. Probabilmente no ma sapendo che il colore arancione contrassegna i cavi ad alta tensione potrete anche individuarli più facilmente. E’ curioso scoprire come Tesla sulla Model 3 abbia collocato le parti ad alta tensione in modo da tenerle lontane dai punti di estrazione utili ai vigili del fuoco. Da notare che nel video sotto i vigili del fuoco fanno attenzione a non schiacciare tirare o tranciare il pavimento (dove c’è la batteria) e il centro della plancia (dove c’è il riscaldatore). La presa di ricarica non è ad alta tensione a meno che l’auto non sia collegata alla colonnina. In tal caso bisogna sapere che il cavo ad alta tensione si estende sotto il parafango posteriore.

TESLA MODEL 3: APRIRE IL BAGAGLIAIO E LE PORTE DOPO UN INCIDENTE

In caso d’incidente potrebbe essere interrotta l’alimentazione al bagagliaio anteriore, posteriore e alle portiere. Per aprire il bagagliaio posteriore della Tesla Model 3 in assenza di alimentazione non esiste alcun collegamento meccanico ma si può aprire il bagagliaio da una funzione sul display della plancia. In caso fosse impossibile raggiungere la plancia o se il display fosse rotto, lo smartphone del proprietario quasi sicuramente avrà istallata un’app che attiva l’apertura. Le porte sono elettroattuate come per Model X ed S ma dotate anche di un meccanismo di emergenza interno che ne permette l’apertura sul pannello. Se questo fosse rotto sarà necessario raggiungere il cavo meccanico sotto al rivestimento. Un’operazione che però i vigili del fuoco fanno più velocemente tranciando la carrozzeria, se già danneggiata, per arrivare prima agli occupanti. Non prima di aver tolto l’alimentazione ad alto e basso voltaggio.

COME “STACCARE” LA BATTERIA ELETTRICA SULLA TESLA MODEL 3

Le indicazioni generali che valgono per tutte le auto elettriche e ibride anche prima di trainarle nel modo adeguato sono di evitare di schiacciare, tagliare o tirare qualsiasi componente. Poiché però le auto elettriche sono silenziose, prima di fare qualsiasi altra cosa andrebbe impedito il movimento, inserendo un oggetto resistente sotto alle ruote. Poi, una volta individuato il punto di emergenza consigliato dal Costruttore sul manuale bisogna togliere alimentazione al motore. Nella Tesla Model 3 va tagliato il cavo arancione alla base del parabrezza e quello 12V sul polo negativo (nero). Un’altra curiosità che si scopre nell’intervento dei soccorritori sulla Tesla Model 3 è il doppio taglio distanziato dei cavi, un modo per evitare che anche accidentalmente si possa riattivare il circuito durante il soccorso o la quarantena dell’auto.