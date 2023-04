Tesla: la modalità Sentinella viola la privacy, altro caso in Germania

La modalità Sentinella di Tesla è finita al centro di un’indagine per il rischio di violazione della privacy quando le telecamere di sicurezza delle auto si attivano. La vicenda nasce dalla citazione di un’associazione di consumatori, Vzbz che ha citato in giudizio Tesla. Ecco i dettagli della diatriba che condivide i contorni con quanto è già successo in altri Paesi, come in Olanda e in Cina.

RISCHIO VIOLAZIONE PRIVACY MODALITA’ SENTINELLA TESLA IN GERMANIA

Come riporta Reuters, Tesla dovrà avvisare i clienti in Germania sul rischio che la modalità Sentinella, possa violare le leggi sulla privacy quando registra i dintorni di un’auto sulle strade pubbliche. Il caso è nato dopo che l’associazione di consumatori Vzbv ha citato in giudizio la Casa auto per non averlo esplicitamente menzionato nella pubblicità. L’episodio tedesco è l’ultimo di una serie di controversie nate anche in Cina e in Olanda sulla riservatezza delle riprese delle telecamere Tesla. La causa intentata da Vzbv lo scorso luglio sosteneva l’ipotesi di pubblicità ingannevole sul rischio che il conducente avrebbe potuto violare la normativa sulla protezione dei dati, se si fosse attivata in spazi pubblici e avesse filmato i passanti a loro insaputa.

PRIVACY MODALITA’ SENTINELLA: COSA DICE TESLA

In realtà Tesla sul suo sito ufficiale chiarisce il funzionamento della modalità Sentinella e spiega anche che “in base al paese, alla configurazione del veicolo, alle opzioni acquistate e alla versione software, il veicolo potrebbe non essere dotato di Modalità sentinella o le funzioni potrebbero non funzionare esattamente come descritto. È responsabilità esclusiva dell’utente conoscere e rispettare le normative locali e le limitazioni dei diritti di proprietà relativamente all’utilizzo di telecamere”. Conclusione a cui sono arrivate già anche le autorità olandesi.

MODALITA’ SENTINELLA TESLA: CHI E QUANDO E’ RESPONSABILE

L’agenzia di stampa britannica, scrive che secondo un portavoce dell’agenzia per la protezione dei dati di Berlino il conducente alla guida dell’auto è responsabile dello spegnimento delle telecamere negli spazi pubblici. La responsabilità a Tesla si estenderebbe se le immagini fossero trasmesse e archiviate, mentre ufficialmente queste vengono memorizzate solo su una pendrive quando è collegata in auto. Alla stessa conclusione è giunto anche l’Antitrust olandese a febbraio di quest’anno, attribuendo la responsabilità delle riprese al conducente.