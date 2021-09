Tesla fa visitare la prima fabbrica in Europa: come prenotare il biglietto

Sei curioso di vedere dove saranno costruite le auto elettriche Tesla? Ecco come prenotare il biglietto per la prima Gigafactory Tesla in Germania

Tesla apre ufficialmente le porte della sua Gigafactory in Europa con un evento dedicato al pubblico il 9 ottobre 2021. Chi ha la possibilità di raggiungere Gruenheide, nello stato tedesco del Brandeburgo, potrà vedere dal vivo lo stabilimento Tesla per la produzione delle auto elettriche destinate all’Europa. Considerando l’esclusività dell’evento l’accesso è a numero chiuso, ma ci si può candidare fino al 30 settembre 2021. Ecco tutte le info utili per prenotare la visita alla fabbrica Tesla in Germania e le curiosità sull’evento Tesla europeo tra i più attesi di sempre.

TESLA APRE LA FABBRICA AL PUBBLICO

La visita allo stabilimento Tesla in Germania è l’occasione per accorciare le distanze con gli abitanti locali (impiegherà circa 2 mila dipendenti) ma anche offrire ai potenziali clienti una full immersion nel mondo Tesla con un test della Tesla Model Y. Il crossover infatti è l’ultimo modello che Tesla sta presentando in giro per l’Europa. L’invito dunque è aperto a tutti e per accedere allo stabilimento basta presentare la richiesta di partecipazione e compilare il modulo online. L’evento darà la possibilità di vedere diverse aree con accesso consentito al pubblico, partecipare ad alcune attività e salire a bordo della Model Y. Ecco alcune informazioni importanti che l’azienda ha anticipato per visitare lo stabilimento Tesla in Germania.

COME ARRIVARE ALLA FABBRICA TESLA IN GERMANIA

Per raggiungere la fabbrica Tesla in Germania viaggiando in treno, è consigliata la linea RE1 della Deutsche Bahn fino alla stazione Fangschleuse. In occasione dell’evento del 9 ottobre 2021 (dalle ore 10 alle 19), Tesla ha organizzato un servizio di navetta che partirà a orari stabiliti dalla stazione fino al luogo dell’evento. Gli stessi bus saranno disponibili al termine dell’evento per il ritorno verso la stazione Fangschleuse. Per accedere all’evento, bisognerà mostrare una prova valida ricevuta all’indirizzo email di registrazione. Inoltre per agevolare i controlli di sicurezza è consentita solo una borsa grande come un foglio A4. Purtroppo per motivi di sicurezza gli animali non possono entrare benché alcune attività si svolgeranno all’aperto e l’evento si terrà in qualsiasi condizione meteo, purché sia garantita la sicurezza dei visitatori.

VISITARE LA FABBRICA TESLA IN GERMANIA

Un’altra curiosità che farà piacere ai fan durante la visita alla fabbrica Tesla è che le foto si possono scattare, ma solo ad uso privato e negli spazi senza specifico divieto. Tesla ricorda che per la prenotazione del biglietto c’è tempo fino al 30 settembre 2021 e tutti possono inviare la propria candidatura. Tuttavia sarà data priorità ai visitatori che abitano a Berlino o nel Brandeburgo. Gli ospiti riceveranno i biglietti d’ingresso entro ottobre assieme alla planimetria della fabbrica Tesla. L’accesso è consentito senza un genitore o un tutore a partire dai 16 anni in su.