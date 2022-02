Tesla elimina il doppio controllo dello sterzo per carenza dei chip

Mancano i chip e Tesla decide di eliminare una centralina secondaria che controlla lo sterzo e serve per la guida autonoma “senza mani”

Le email riservate di alcuni dipendenti Tesla rivelano che alcune migliaia di Tesla Model 3 e Model Y sono state consegnate prive dell’unità di controllo di backup dello sterzo. Nulla che apparentemente possa compromettere la possibilità di guidare le Tesla oggi, ma secondo gli stessi dipendenti c’è il rischio che il taglio dei costi e dei componenti possa compromettere la solidità e l’efficacia degli aggiornamenti futuri. Soprattutto riguardo alle versioni definitive di guida autonoma FSD.

QUASI 1 MILIONE DI AUTO TESLA CONSEGNATE NEL 2021

Tesla è riuscita nonostante la crisi dei chip che ha messo in difficoltà l’industria automobilistica a consegnare quasi 1 milione di auto ai clienti nel 2021. Un record raggiunto, mentre gli altri Brand fronteggiavano la crisi a suon di ritardi e cancellazioni di ordini. Dagli scambi di email riservate di alcuni dipendenti però salta fuori che per fronteggiare la contingente carenza di chip, Tesla ha eliminato una delle due unità di controllo del servosterzo. Come riporta CNBC, che afferma di aver visionato le email, al taglio della centralina secondaria del controllo è seguita anche la decisione di non informare direttamente i clienti, visto che l’unità era stata inizialmente aggiunta per ridondanza. Molto probabilmente la comunicazione ufficiale avverrà solo quando sarà approvata la guida autonoma di livello 3 senza mani, e adesso capite perché.

A COSA SERVE LA CENTRALINA ELIMINATA DALLE TESLA MODEL 3 E Y

L’unità di controllo secondaria è stata rimossa dalle Tesla Model 3 e Tesla Model Y consegnate in Cina, Australia, Regno Unito e alcuni paesi europei. Nelle auto con sistema EPS, l’unità di controllo converte i giri del volante, la direzione e la forza in rotazioni delle ruote e comunica ovviamente anche con altri sistemi di bordo. Senza il controllo ridondante, le auto funzionano ugualmente. Ma secondo gli stessi dipendenti Tesla in Cina, solo fino al livello di guida autonoma 2 di Autopilot e FSD Beta. L’approvazione normativa della guida autonoma di livello 3 senza mani, richiederebbe un retrofit della cremagliera dello sterzo, secondo i dipendenti Tesla interpellati da CNBC. Il che potrebbe avvenire solo per i clienti che acquisteranno l’Autopilot o FSD in occasione di un service. A quanto pare Autopilot ed FSB allo stadio attuale di sviluppo non risentirebbero di problemi di sicurezza anche senza l’unità di controllo secondaria. E questo non è il primo e l’unico taglio alla dotazione però.

I TAGLI TESLA ALLA DOTAZIONE A CAUSA DEI CHIP

Di recente proprio i clienti Tesla hanno scoperto l’assenza delle porte USB sulle Tesla Model 3 e Model Y, che già nel corso del 2021, erano state alleggerite anche della regolazione lombare. Si tratta sicuramente di necessità legate alla carenza di componenti a cui molti Brand hanno dovuto cedere, eliminando delle dotazioni. Se il taglio diventasse uno standard, non sarebbe più vero che tutte le Tesla hanno l’hardware “all-inclusive”, punto di forza del Brand. In tal caso però diventerebbe una necessità di tagliare i costi di produzione, più che un’emergenza legata alla carenza di componenti. Fa riflettere la dichiarazione di Phil Amsrud, Senior Principal Analyst di IHS Markit, riportata da CNBC. “Non riesco a pensare a un caso in cui una casa automobilistica possa dire ‘Sai una cosa? Prenderemo un componente da quel modulo, anche se era lì per una buona ragione e speriamo che non succeda nulla’”, ha affermato Amsrud. “Passare da una variante a doppio chip a una variante a chip singolo in un veicolo può rendere un sistema più semplice e in alcuni casi migliorarlo. Ma servirebbero dei test di convalida”.