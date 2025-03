Tesla Cybertruck incollati? Iniziano a volare via pezzi alla guida

Il Tesla Cybertruck fin dalla sua presentazione è stato un veicolo controverso, che ha fatto parlare molto per i difetti e i richiami di sicurezza. Ora sembrerebbe che l’azienda si trovi ad affrontare un nuovo problema che solleva serie preoccupazioni sulla sua qualità e la sicurezza. Secondo quanto riportato da alcuni proprietari USA, Tesla avrebbe interrotto le consegne del Cybertruck a causa di problemi di incollaggio che portano al distacco di alcune parti della carrozzeria.

DAL TESLA CYBERTRUCK INIZIANO A STACCARSI I PEZZI MONTATI CON LA COLLA

Diverse segnalazioni riguardano l’adesivo utilizzato per fissare alcuni pannelli di acciaio del Cybertruck che sta cedendo. Alcuni proprietari hanno documentato situazioni allarmanti, come l’intero foglio di acciaio inossidabile sopra il paraurti che ondeggiava al vento. Un utente ha mostrato il distacco del rivestimento del montante centrale, ovvero la parte metallica tra il finestrino e il tetto. Un altro proprietario ha riferito che la barra luminosa installata da Tesla con colla, si è staccata dal veicolo mentre era in autostrada. In questo test invece il gancio di traino non regge al carico.

Le cause precise di questi distacchi non sono ancora chiare. Tuttavia, come riporta Autoblog, si ipotizzano due scenari principali: l’utilizzo di un adesivo non appropriato o l’errata applicazione di un adesivo corretto. In ogni caso, questo solleva interrogativi significativi sugli standard di controllo qualità di Tesla.

CONSEGNE SOSPESE PER RISOLVERE I PROBLEMI CON LA CARROZZERIA

Di fronte a queste segnalazioni, Tesla avrebbe bloccato tutte le consegne del Cybertruck, sebbene l’azienda non abbia specificamente dichiarato che il motivo sia l’adesivo utilizzato. Tesla ha definito la situazione un “fermo di contenimento”, una misura proattiva utilizzata dai produttori automobilistici per risolvere problemi di qualità o difetti sui veicoli prima della consegna.

8 RICHIAMI DI SICUREZZA PER IL TESLA CYBERTRUCK

Recentemente, l’azienda ha emesso un altro richiamo, l’ottavo dal lancio del veicolo, che coinvolge oltre 46.000 Cybertruck prodotti tra il 13 novembre 2023 e il 27 febbraio 2025. La NHSTA (National Highway Traffic Safety Administration) precisa che l’avviso riguarda il distacco del pannello del montante centrale e che la riparazione richiederà rinforzi aggiuntivi e un adesivo più resistente agli agenti atmosferici. Tutto ciò accade a un veicolo che alla presentazione è stato definito dal suo ideatore un carrarmato futuristico.