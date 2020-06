TCO Taxi Elettrici VS Diesel: i costi di gestione in 5 Paesi d’Europa

Usare un’auto elettrica come Taxi al posto del diesel: ecco i costi di gestione e il TCO Taxi elettrici VS Diesel in uno studio europeo

Le auto ibride usate come Taxi sono una costante in molte città del mondo, diversamente dai Taxi elettrici. Secondo uno studio sul TCO (Total Cost of Ownership) i costi di gestione dei Taxi elettrici sono del 14% inferiori nel confronto tra Taxi Elettrici VS Diesel. Ecco quanto e dove conviene di più un Taxi elettrico o diesel in Europa.

TAXI ELETTRICI VS DIESEL: COSA STA CAMBIANDO

Cambiare abitudini non è mai facile, spesso lo si fa per necessità o obblighi normativi, ed è così anche per i Taxi elettrici di Uber. Uber infatti è alle prese con un mega piano di rinnovamento del parco auto nelle principali città europee utilizzando solo auto elettriche. Nel caso di Uber la conversione dei driver è incentivata anche da tariffe elettriche più care. Ma negli altri casi quali sono i costi di gestione di un’auto elettrica come Taxi? Uno studio di Transport&Environment ha messo a confronto il TCO di auto elettriche VS Diesel in 5 città d’Europa. Ecco cosa bisogna sapere sui costi di gestione di Taxi elettrici VS Diesel.

TCO TAXI ELETTRICI VS DIESEL: L’INDAGINE IN EUROPA

Si può usare un’auto elettrica come Taxi? Sicuramente si e in questo articolo vi abbiamo parlato di quanta batteria resta in un Taxi dopo oltre 300 mila km. Un fattore chiave che influenza l’operatività (e poi anche i costi di gestione) di un Taxi elettrico è appunto la ricarica delle batterie, come emerge anche dall’analisi di T&E. Confrontando un’auto elettrica media come la Nissan Leaf con una Skoda Octavia Diesel su una percorrenza di 60 mila km/anno, si può risparmiare fino al 24% sul TCO. Il costo dell’energia elettrica è un’altra importante considerazione da fare, che differenzia e non poco il costo di gestione di un Taxi a Parigi, Madrid, Lisbona, Bruxelles e Berlino. Allo stesso modo una tassazione favorevole e un costo del carburante minore, può in media rendere meno vantaggioso il TCO di un’auto elettrica rispetto a un’auto diesel in Germania. Valutazioni chiaramente di massima al netto anche degli incentivi sull’acquisto di un’auto elettrica fino a 7 mila euro, variabili tra i vari Paesi.

TCO TAXI ELETTRICI VS DIESEL: I COSTI DA NON SOTTOVALUTARE

Se la manutenzione ordinaria è notevolmente più bassa, come è emerso dall’indagine di SicurAUTO.it sui costi dei tagliandi di auto elettriche e ibride, la ricarica delle batterie può influire molto sui costi di gestione. L’indagine pone a confronto i casi in cui l’auto elettrica può essere ricaricata alle colonnine pubbliche (meno vantaggioso), presso l’azienda (più vantaggioso) o a casa (con ricarica diurna o notturna). Lo studio non considera una componente di costo dovuto alla minore operatività dei Taxi elettrici in ricarica, poiché secondo i sondaggi, si può far combaciare la ricarica con le pause. La ricarica casalinga rappresenta la migliore condizione per ridurre il TCO di un’auto elettrica soprattutto di segmento Medio e Premium, come mostra la proiezione qui sotto. Clicca l’immagine per vederla a tutta larghezza.

TCO TAXI ELETTRICO, QUANDO E DOVE CONVIENE PIU’ DEL DIESEL

Nel confronto del TCO di Taxi elettrici VS Diesel, emerge che il costo al km più vantaggioso si registra a Madrid con ricarica casalinga notturna (TCO 0.16 euro/km). Mentre a Parigi e a Madrid, ricaricare un’auto elettrica anche fuori casa, porta tranquillamente i costi di gestione al pari di un’auto diesel (TCO oltre 0.2 euro/km). Ricaricare l’auto elettrica fuori casa è in media sempre più svantaggioso rispetto a un’auto diesel (TCO Taxi elettrico a 0.25 euro/km), con un picco a Bruxelles di oltre 0.35 euro/km come costi di gestione di un’auto elettrica (mentre il TCO diesel è circa 0.24 euro/km). Il fermo auto è forse l’incognita maggiore, visto che non sempre si ha a disposizione una presa di ricarica veloce. Secondo i dati rilevati da T&E, in un’ora di ricarica con caricatore da 50 kW si riescono comunque a guadagnare circa 200 km di autonomia durante la pausa pranzo.