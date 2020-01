Uber in UK: tariffa maggiorata con le auto elettriche

Le corse Uber in UK costeranno di più, la tariffa Uber maggiorata servirà a convertire le auto in elettriche entro il 2025

Nissan e Uber in UK firmano un accordo che avvia la conversione verso le auto elettriche. Oltre alle Nissan Leaf il piano Uber entro il 2025 prevede anche una formazione sui conducenti su come si guida un’auto elettrica. Tante novità che costeranno di più ai clienti Uber, vista la tariffa maggiorata per incentivare i driver a cambiare auto.

LE NISSAN LEAF PARTE DEL PROGRAMMA UBER IN UK

Le Nissan LEAF da 40 kWh, prodotte a Sunderland verranno messe a disposizione nel quadro del Clean Air Plan di Uber in UK. Per favorire la diffusione dei veicoli a zero emissioni, Nissan garantirà a Uber un programma formativo ad hoc sui veicoli elettrici, uno schema di incentivi sui prezzi di acquisto e un piano di marketing a supporto. L’accordo aiuterà Uber a realizzare il suo obiettivo per il 2025, avere solo veicoli elettrici nella propria community londinese composta da circa 45.000 conducenti.

UBER IN UK: ENTRO IL 2025 SOLO AUTO ELETTRICHE

Attraverso il Clean Air Plan di Uber i conducenti risparmieranno in media 4.500 sterline sui costi per il passaggio a un veicolo elettrico, a seconda dei chilometri percorsi. Nel primo anno del Clean Air Plan di Uber in UK sono state effettuate 900.000 corse a bordo di veicoli elettrici. “Entro il 2025, il nostro obiettivo per Londra è quello di avere all’interno dell’app solo conducenti che utilizzano veicoli elettrici.” Ha dichiarato Jamie Heywood, Regional General Manager di Uber per l’Europa. L’anno scorso Transport for London ha installato più di 1.000 punti di ricarica per i veicoli elettrici. Il centro di Londra, invece, ha quasi la metà di stazioni di servizio per veicolo in meno rispetto alle Highlands scozzesi.

LE NUOVE TARIFFE UBER IN UK PER LE AUTO ELETTRICHE

Il Clean Air Plan di Uber punta a contrastare l’inquinamento atmosferico con l’introduzione di una “tassa sull’aria”. A tutte le corse londinesi sarà applicata una tariffa maggiorata Uber in UK di 15 penny al miglio. Questo costo – spiega Uber – aiuterà i conducenti a sostenere i costi per passare all’elettrico. Già nel 2019 Uber ha raccolto più di 80 milioni di sterline per supportare l’iniziativa, ma nel giro di pochi anni prevede di superare i 200 milioni.