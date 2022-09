Interessante offerta per i taxi elettrici Free Now: arriva la ricarica agevolata sia a casa che presso le colonnine pubbliche, ecco come funziona

Ottima opportunità per i taxi elettrici di Free Now: grazie alla partnership tra la nota piattaforma che offre servizi per la mobilità e la società energetica Edison, i driver potranno ricaricare i propri veicoli elettrici a casa o presso i punti di ricarica pubblici a condizioni agevolate. Vediamo più dettagliatamente come funziona.

TAXI ELETTRICI FREE NOW: I VANTAGGI DELLA NUOVA PARTNERSHIP

Con questa nuova collaborazione, i tassisti partner di Free Now avranno accesso esclusivo a vantaggiose offerte per le soluzioni di ricarica di Edison: potranno per esempio ricaricare il proprio taxi elettrico a casa, approfittando di un’offerta dedicata per l’installazione di una wallbox Edison Energia; oppure presso i numerosi punti di ricarica della rete pubblica Edison in Italia, tramite l’app Edison Plug&Go.

Ecco l’offerta per l’installazione della wallbox a casa:

– Risparmio di 449 euro (da 1.999 euro a 1.550 euro Iva inclusa) per l’installazione della wallbox;

– App per monitoraggio in locale, funzionamento/reportizzazione ricariche;

– F.p.o. magnetotermico differenziale;

– F.p.o. quadro otto moduli;

– Prezzo della componente energia pari a 0 euro nelle ore notturne e nei giorni festivi;

– Voucher sconto da utilizzare per i servizi di EdisonRisolve.

Fuori casa i tassisti Free Now potranno invece utilizzare i 15.000 punti di ricarica pubblici in Italia usando l’app e card Edison Plug&Go. Attualmente ci sono circa 1.000 punti a Roma, 200 a Milano e 125 a Torino (città nelle quali è presente il servizio).

Per ulteriori informazioni cliccare qui.

TAXI FREE NOW: SEMPRE PIÙ ELETTRICI

Free Now sostiene da tempo che le opzioni di mobilità elettrica sostenibile rappresentano il proprio core business, e questa partnership sembra confermare l’impegno aziendale nell’offrire dei benefit ai propri tassisti partner, rispondendo nel contempo alla crescente domanda di corse a impatto zero da parte degli utenti. Infatti, secondo il primo Mobility as a Service Report di Free Now, la possibilità di scegliere veicoli a minor impatto ambientale tramite l’app è particolarmente apprezzata dagli italiani, e lo scorso anno il numero medio di corse su veicoli 100% elettrici è aumentato di quasi il 26%. A dimostrazione che la transizione verso i veicoli elettrici è ormai più che avviata a livello locale, con il benestare della maggior parte dei cittadini.

I PIANI AMBIZIOSI DI FREE NOW PER IL 2030

Con questa nuova collaborazione, Free Now aggiunge un altro tassello al suo piano per diventare la prima piattaforma net zero in Europa entro il 2030. “Lavorando assieme ad Edison”, ha dichiarato Umberto Javarone, general manager italiano della società, “siamo in grado di supportare i nostri tassisti e le città italiane a prendersi cura del pianeta. Inoltre i cittadini avranno un’alternativa efficiente ed ecologica per i loro spostamenti, che ridurrà il loro impatto sull’ambiente”. Gli ha fatto immediatamente eco Massimo Quaglini, amministratore delegato di Edison Energia: “Questa partnership conferma ulteriormente il nostro impegno nella sostenibilità nei trasporti attraverso soluzioni innovative per la mobilità elettrica. Con Edison Plug&Go siamo in grado di garantire un servizio completo con un significativo risparmio per l’acquisto e l’installazione della wallbox presso il proprio domicilio, un’opportunità che siamo certi verrà accolta con favore dai tassisti di Free Now”.