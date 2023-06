Subaru Solterra: nel test dell’alce è morbida ma facile da controllare

La Subaru Solterra nel test dell’alce lascia trapelare vantaggi e svantaggi della sua indole offroad. Ha molte componenti in comune con la Toyota bz4x, con un livello di finiture premium e la possibilità di affrontare anche percorsi sullo sterrato. E’ pur sempre una crossover elettrica, per cui il peso delle batterie abbinato alle sospensioni votate al comfort non la rendono fulminea nell’evitare un ostacolo, ma neanche imprevedibile o pericolosa. Il test rivela a quale velocità un’auto mette in difficoltà il conducente nella manovra più nota al mondo che stressa la stabilità delle auto. Ecco i risultati del test Subaru Solterra 2023 nel video sotto, realizzato dal magazine spagnolo Km77, specializzato in test e prove su strada.

COME AVVIENE IL TEST DELL’ALCE

Il test dell’alce (o Moose Test) si basa sulla norma ISO 3888-2. In pratica il collaudatore al volante dell’auto da testare guida fino a una velocità di prova costante. Quando arriva a un punto contrassegnato dai coni sterza improvvisamente per evitare un ostacolo, che potrebbe essere un’altra auto o un animale selvatico. Prima della sterzata il conducente alza il piede dall’acceleratore e la manovra di evitamento avviene solo utilizzando il volante e senza alcun altro comando oltre all’intervento dell’ESC. La sterzata si svolge in due fasi:

l’evitamento dell’ostacolo , eseguito a una velocità sempre più alta nelle varie prove. Questo per verificare qual è il limite in cui il volante, le sospensioni, il telaio e gli pneumatici consentono un controllo gestibile anche davanti a un ostacolo imprevisto;

, eseguito a una velocità sempre più alta nelle varie prove. Questo per verificare qual è il limite in cui il volante, le sospensioni, il telaio e gli pneumatici consentono un controllo gestibile anche davanti a un ostacolo imprevisto; il rientro nella traiettoria iniziale (un corridoio di coni largo 3 metri) senza richiedere eccessive correzioni di volante e senza abbattere coni. Si possono verificare in caso di sovrasterzo (tendenza al testacoda) o sottosterzo (le ruote anteriori scivolano lateralmente e l’auto allarga la traiettoria) entrambi comportamenti di un’auto che ha raggiunto i suoi limiti di stabilità;

Oltre al test dell’alce, la Subaru Solterra è stata messa alla prova anche nello slalom tra i coni a velocità media di 60 km/h. In questo test la tendenza al rollio (l’auto si corica lateralmente) è esasperata per portare al limite l’aderenza degli pneumatici. Ecco come sono andate le due prove della Subaru Solterra 2023 nel video qui sotto.

TEST DELL’ALCE SUBARU SOLTERRA

Nel test dell’alce la Subaru Solterra ha pneumatici estivi Yokohama Advan V61 misura 235/60 R18, una batteria da circa 71 kWh e un powetrain da 218 cavalli. Una potenza che classificherebbe tra le sportive un’auto ICE, ma che nelle elettriche si traduce in una maggiore prontezza nelle partenze da fermo di cui parliamo al paragrafo successivo. Nel test dell’alce la Subaru Solterra sembra oscillare particolarmente al primo tentativo fallito da 78 km/h, secondo quanto riporta il magazine. A velocità inferiori l’oscillazione dovuta alla morbidezza delle sospensioni resta ma non si verifica sottosterzo e le reazioni dell’auto sono gestibili con facilità. La Subaru Solterra supera il test dell’alce a 73 km/h, con un intervento dell’ESC definito “molto ben calibrato”. “Ha una sospensione piuttosto morbida, oscilla molto e non senti un’auto particolarmente agile, ma è facile da controllare, senza troppo sottosterzo, né troppo sovrasterzo. E’ un’auto abbastanza neutra”, commenta il magazine.

SUBARU SOLTERRA NEL TEST DI SLALOM TRA I CONI

Nello slalom tra i coni, la Subaru Solterra si conferma un’auto tranquilla, “non particolarmente veloce ma facile da guidare”, commenta il magazine. “Il controllo di stabilità è particolarmente invadente, soprattutto nella manovra di inversione a U dove rallenta l’auto finché le ruote tornano dritte”.